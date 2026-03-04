آمریکا توسط یک زیردریایی به کشتی جنگی ایران حمله کرده است

55 دقیقه پیش

منابع خبری از هدف قرار گرفتن یک شناور نظامی ایران در نزدیکی سواحل جنوبی سری‌لانکا خبر می‌دهند که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) به نقل از مقامات رسمی آمریکا گزارش داد که ارتش این کشور یک کشتی جنگی متعلق به نیروی دریایی ایران را در نزدیکی سواحل سری‌لانکا هدف قرار داده است. اگرچه جزئیات دقیق نوع حمله ابتدا منتشر نشد، اما منابع جنگی در سری‌لانکا تأیید کردند که این حمله توسط یک زیردریایی انجام شده است.

در پی این حادثه، وزارت جنگ سری‌لانکا ابتدا از کشته شدن یک نفر، زخمی شدن ۷۸ تن و ناپدید شدن ۱۰۱ نفر خبر داد. با این حال، سخنگوی نیروی دریایی سری‌لانکا ضمن تکذیب آمار مفقودین، اعلام کرد که ۳۲ خدمه توسط نیروهای امدادی این کشور نجات یافته و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

ویجیتا هرات، وزیر امور خارجه‌ی سری‌لانکا، در گزارش خود به پارلمان این کشور اظهار داشت که نیروی دریایی ساعت ۶ صبح پس از دریافت پیام استمداد از نزدیکی شهر «گالی»، عملیات نجات را آغاز کرده است. به گفته‌ی هرات، دست‌کم ۳۰ نفر از سرنشینان این کشتی توسط ارتش سری‌لانکا نجات یافته‌اند. مقامات ایرانی هنوز به این رخداد واکنش رسمی نشان نداده‌اند.