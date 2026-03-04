هشدار تند علی لاریجانی به واشینگتن

لاریجانی از کشته شدن ۵۰۰ نظامی آمریکایی خبر داد

2 ساعت پیش

رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی شد که بیش از ۵۰۰ سرباز آمریکایی در درگیری‌های اخیر کشته شده‌اند و نسبت به پیامدهای سنگین خون‌خواهی مقامات ارشد ایران هشدار داد.

علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، دونالد ترامپ را به فدا کردن منافع مردم آمریکا برای اسرائیل متهم کرد. وی مدعی شد که به دلیل «رفتارهای ناتانیاهو»، مردم آمریکا وارد جنگی «ناجوانمردانه» شده‌اند.

لاریجانی در پیام خود خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «ترامپ باید پاسخگو باشد؛ پس از کشته شدن بیش از ۵۰۰ سرباز آمریکایی در این چند روز، آیا هنوز شعار "اول آمریکا" برقرار است یا به "اول اسرائیل" تغییر یافته است؟»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی با اشاره به تداوم نبرد، به‌طور رسمی تهدید به انتقام‌جویی کرد و اظهار داشت که این رویارویی هنوز به پایان نرسیده است. وی تأکید کرد که هزینه‌ی حوادث اخیر و جان باختن علی خامنه‌ای برای ایالات متحده بسیار سنگین خواهد بود.