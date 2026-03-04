وزیر جنگ آمریکا: بسیاری از ابعاد تخریب‌ها هنوز از دید رسانه‌ها پنهان مانده است

1 ساعت پیش

وزیر جنگ ایالات متحده مدعی شد که ایران برای ترور دونالد ترامپ تلاش کرده است و هم‌زمان از نابودی کامل توان هوایی و دریایی جمهوری اسلامی خبر داد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که عملیات نظامی جاری علیه ایران، از نظر حجم نیروهای به‌کارگرفته شده، دو برابر بزرگ‌تر از عملیات آزادسازی عراق در سال ۲۰۰۳ است. وی با اشاره به قطع اینترنت در ایران اظهار داشت که بسیاری از ابعاد تخریب‌ها هنوز از دید رسانه‌ها پنهان مانده است.

هگست تأکید کرد که جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل به‌طور مستمر در آسمان ایران در حال گشت‌زنی هستند. وی همچنین خبر داد که در روزهای اخیر، بزرگ‌ترین ناوگروه ایران موسوم به «سلیمانی» توسط نیروهای آمریکایی غرق شده است. به گفته‌ی وزیر جنگ آمریکا، سیستم‌های ارتباطی نظامی ایران کاملاً از کار افتاده و ژنرال‌ها و افسران ایرانی توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را از دست داده‌اند.

این مقام آمریکایی با اشاره به توطئه‌ی نافرجام علیه رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ایران تلاش کرد ترامپ را به قتل برساند، اما در نهایت پیروزی از آنِ او بود.» وی در پایان خاطرنشان کرد که علی‌رغم پیشرفت‌های گسترده، نبرد اصلی تازه آغاز شده و با عملیات‌های کنونی، جان هزاران آمریکایی و نیروهای متحد در منطقه محافظت شده است.