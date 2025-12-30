اوجالان: "ناسیونالیسم خاورمیانه را به سوی پرتگاه برده است"

اوجالان خواستار اجرای توافق ۱۰ مارس و نقش سازنده‌ی ترکیه در سوریه شد

54 دقیقه پیش

رهبر دربند پارت کارگران کوردستان در پیام سال نو میلادی ۲۰۲۶، بر حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی کورد و لزوم دموکراتیزه کردن سوریه تاکید کرد

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک)، در پیامی به مناسبت سال نو میلادی ۲۰۲۶ از زندان امرالی منتشر کرد. اوجالان در پیام خود اظهار داشت که این مرحله‌ی جدید، دوران آزادی زن و یکپارچگی ملت‌ها با ارزش‌های دموکراتیک در صلح خواهد بود.

راه‌حل مسئله‌ی کورد و وضعیت سوریه

اوجالان در مورد مسئله‌ی کورد، راه‌حل آن را به "صلح اجتماعی و توافق دموکراتیک" گره زد و نسبت به استفاده از روش‌های نظامی و امنیتی هشدار داد.

در مورد وضعیت سوریه، رهبر دربند پ.ک.ک اشاره کرد که صحنه‌ی پیچیده‌ی این کشور "بازتابی روشن از نیاز به دموکراتیزه کردن است" و از مدل سیاسی دموکراتیکی حمایت کرد که بر اساس آن، ملت‌ها می‌توانند به صورت مشترک خود را اداره کنند، همان‌طور که در چارچوب تفاهم‌نامه‌ی میان نیروهای سوریه‌ی دموکرات (ه.س.د.) و دولت دمشق در ۱۰ مارس به آن اشاره شده است.

او همچنین از ترکیه خواست که در این فرآیند "نقشی تسهیل‌گر، سازنده و آماده برای گفتگو" ایفا کند. به گفته‌ی اوجالان، این امر هم برای صلح منطقه‌ای و هم برای تقویت صلح داخلی خود ترکیه اهمیت حیاتی دارد.

اوجالان در پیام خود خاطرنشان کرد که ناسیونالیسم در طول سده‌ی گذشته، همزمان با حملات امپریالیستی، خاورمیانه را با درگیری‌های عمیق، ویرانی و گسست اجتماعی روبرو کرده است. او گفت: "امروز تمامی فرقه‌گرایی‌ها و ناسیونالیسم‌های ملی در منطقه، ریشه در این تاریخ نزدیک و پر از درد دارند. متاسفانه استراتژی 'تفرقه بینداز و حکومت کن و تشویق کن' سیستم هژمونی‌گرا به اشکال مختلف ادامه دارد."

در برابر این تاریخ، اوجالان چشم‌انداز "صلح و جامعه‌ی دموکراتیک" را به عنوان "ضرورتی تاریخی" و "پادزهری" برای جلوگیری از درگیری‌های جدید ارائه می‌دهد.

توافق ۱۰ مارس

توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵، توسط احمد شرع، رئیس سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل ه.س.د. امضا شده است.

این توافق شامل چند نقطه‌ی اصلی است، از جمله: آتش‌بس در سراسر سوریه، ادغام نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه با نهادهای دولت، و همچنین به رسمیت شناختن حقوق مؤلفه‌ی کورد به عنوان یک مؤلفه‌ی بومی کشور.

اجرای این توافق با چالش‌هایی روبرو شده است، و هر دو طرف یکدیگر را به کندی در اجرای بندهای توافق متهم می‌کنند. اخیراً دولت دمشق برای اولین بار پیشنهاد کتبی‌ای را به ه.س.د. ارائه کرده است؛ این پیشنهاد در مورد ادغام نیروهای ه.س.د. در قالب سه فرقه‌ی نظامی بحث می‌کند. انتظار می‌رفت که در این سفر در مورد این پیشنهاد و جزئیات دیگر توافق گفتگو شود، به ویژه با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای اجرای توافق.