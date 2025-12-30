ازسرگیری مبادلات تجاری و تردد گردشگران در گذرگاه حاجی عمران
گذرگاه مرزی حاجی عمران، پس از یک روز توقف به دلیل بارش سنگین برف و یخبندان، میان اقلیم کوردستان و شرق کوردستان بازگشایی شد
گذرگاه مرزی حاجی عمران، پس از آنکه روز دوشنبهی گذشته (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) به دلیل بارش برف سنگین به روی فعالیتهای تجاری و گردشگری بسته شده بود، لحظاتی پیش برای مبادلات بازرگانی و تردد گردشگران میان اقلیم کوردستان و شرق کوردستان عادیسازی شد.
هیمن مصطفی، مدیر گمرک و سرپرست موقت گذرگاه بینالمللی حاجی عمران، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: "به دلیل بارش فراوان برف و ایجاد یخبندان در سوی شرق کوردستان، مبادلات تجاری به طور کامل متوقف شده بود و مشکلات برای بخش گردشگری نیز ایجاد شده بود. اما امروز سهشنبه، سیام دسامبر ۲۰۲۵، جادههای سوی شرق کوردستان از برف پاکسازی شدند و فعالیتهای تجاری و گردشگری به شکل عادی در گذرگاه بینالمللی حاجی عمران و تمرچین از سر گرفته شد."
روز دوشنبهی گذشته، به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارش فراوان برف و یخبندان و لغزندگی جادهها، از سوی گذرگاه (تمرچین ایران) به ادارهی گذرگاه بینالمللی حاجی عمران اطلاع داده شد که هیچگونه تردد گردشگری از سوی شرق کوردستان وجود ندارد و تمامی جادهها بسته شدهاند.