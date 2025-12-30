اخبار

ازسرگیری مبادلات تجاری و تردد گردشگران در گذرگاه حاجی عمران

گذرگاه مرزی حاجی عمران، پس از یک روز توقف به دلیل بارش سنگین برف و یخبندان، میان اقلیم کوردستان و شرق کوردستان بازگشایی شد

دروازه‌ی مرزی حاج عمران
کوردستان حاج عمران

گذرگاه مرزی حاجی عمران، پس از آنکه روز دوشنبه‌ی گذشته (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) به دلیل بارش برف سنگین به روی فعالیت‌های تجاری و گردشگری بسته شده بود، لحظاتی پیش برای مبادلات بازرگانی و تردد گردشگران میان اقلیم کوردستان و شرق کوردستان عادی‌سازی شد.

هیمن مصطفی، مدیر گمرک و سرپرست موقت گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: "به دلیل بارش فراوان برف و ایجاد یخبندان در سوی شرق کوردستان، مبادلات تجاری به طور کامل متوقف شده بود و مشکلات برای بخش گردشگری نیز ایجاد شده بود. اما امروز سه‌شنبه، سی‌ام دسامبر ۲۰۲۵، جاده‌های سوی شرق کوردستان از برف پاکسازی شدند و فعالیت‌های تجاری و گردشگری به شکل عادی در گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران و تمرچین از سر گرفته شد."

روز دوشنبه‌ی گذشته، به دلیل شرایط نامساعد جوی، بارش فراوان برف و یخبندان و لغزندگی جاده‌ها، از سوی گذرگاه (تمرچین ایران) به اداره‌ی گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران اطلاع داده شد که هیچگونه تردد گردشگری از سوی شرق کوردستان وجود ندارد و تمامی جاده‌ها بسته شده‌اند.

 
