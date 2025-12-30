سازمان ملل اقدامات اسرائیل علیه آژانس پناهندگان فلسطینی را محکوم کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان ملل متحد، امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، هشدار داد که اقدامات اخیر اسرائیل علیه آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد، میلیون‌ها نفر را از خدمات اساسی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی محروم می‌کند.

پارلمان اسرائیل روز دوشنبه قانون جدیدی را تصویب کرد که رسما مصونیت دیپلماتیک آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد (UNRWA) را لغو می‌کند و شرکت‌های اسرائیلی را از تامین آب یا برق برای موسسات این آژانس منع می‌کند.

به گفته UNRWA، این قانون همچنین به دولت اسرائیل اختیار می‌دهد تا املاک این آژانس در اورشلیم شرقی، از جمله دفتر مرکزی و مرکز اصلی آموزش حرفه‌ای آن را مصادره کند.

فیلیپ لازارینی، رئیس UNRWA، این قانون را "ظالمانه" خواند و در رسانه‌های اجتماعی آن را "بخشی از یک کمپین مداوم و سیستماتیک برای بی‌اعتبار کردن UNRWA و در نتیجه مانع‌تراشی در نقش اصلی این آژانس در ارائه کمک‌های توسعه انسانی و خدمات به پناهندگان فلسطینی" دانست.

فیلیپو گراندی، رئیس مستعفی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، و رئیس سابق آنروا، نیز از این اقدام انتقاد کرد و آن را «بسیار مایه تاسف» خواند.

او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد که آنروا، برخلاف سایر آژانس‌های سازمان ملل، خدمات عمومی اولیه مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را به میلیون‌ها پناهنده فلسطینی ثبت‌شده که در سراسر غزه و کرانه باختری و همچنین در لبنان، اردن و سوریه به آنها خدمت‌رسانی می‌کند، ارائه می‌دهد.

او گفت:«اگر این افراد را از این خدمات محروم کنید، بهتر است جایگزینی پیدا کنید.» و هشدار داد:«فکر می‌کنم این کار بسیار دشوار خواهد بود. در حال حاضر، اگر آنروا از فضای کار و منابع کار محروم شود، خطر بزرگی وجود دارد که میلیون‌ها نفر از خدمات اولیه محروم شوند.»

اسرائیل در دو سال گذشته فشار بر آنروا را افزایش داده است.

اسرائیل این آژانس را به ارائه پوشش برای شبه‌نظامیان حماس متهم کرده و ادعا کرده است که برخی از کارمندان آنروا در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این گروه شبه‌نظامی به اسرائیل که منجر به جنگ در غزه شد، شرکت داشته‌اند.

یک سری تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با سازمان ملل متحد، برخی «مسائل مربوط به بی‌طرفی» را در آنروا نشان داد، اما تاکید کرد که اسرائیل شواهد قطعی برای ادعای اصلی خود ارائه نکرده است.

گراندی از سیل اتهاماتی که پیرامون این آژانس وجود دارد، انتقاد کرد.

او گفت:«آنروا یک سازمان بسیار ضروری در خاورمیانه است.»

او افزود:«بر خلاف بسیاری از لفاظی‌های رک و پوست‌کنده بی‌اساس که در چند سال گذشته شنیده‌ایم، آنروا نیرویی برای صلح و ثبات است. در منطقه‌ای که به هر ذره‌ای از ثبات و تلاش برای صلح نیاز دارید، واقعا غیرمسئولانه خواهد بود که اجازه دهید چنین سازمان مهمی بیشتر از این رو به زوال برود.»

ای‌اف‌پی/ب.ن