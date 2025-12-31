گوهدار شیخو: در زاخو به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در بخشهای مختلف سرمایهگذاری شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، میگوید که در آن منطقه به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در بخشهای مختلف سرمایهگذاری شده و یکی از اهداف تشویق طرحهای سرمایهگذاری توسط دولت اقلیم کوردستان، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان است.
چهارشنبه ۳۱ دسامبر، گوهدار شیخو، سرپرست حوزه اداری مستقل زاخو، اعلام کرد که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان بیش از ۱۰۰ طرح خدماتی در بخشهای راه و ترابری، آب و فاظلاب، برق، آموزش و پرورش، بهداشت و گردشگری اجرا کرده است.
وی افزود: قبل از سال ۲۰۲۱، ۶۵ درصد خیابانهای زاخو آسفالت نشده بود و خیابانهای آسفالت شده هم کاربرد خود را از دست داده بودند، اما خوشبختانه در حال حاضر ۹۰ درصد خیابانها آسفالت شدهاند و آسفالت مابقی هم در دست اجرا است و در سال ۲۰۲۶ تکمیل میشوند. علاوه بر این ۴۰ کارخانه مختلف در زاخو افتتاح شدهاند.
او گفت: در زاخو به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در بخشهای مختلف سرمایهگذاری شده و یکی از اهداف تشویق طرحهای سرمایهگذاری توسط دولت اقلیم کوردستان، ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان است و خوشبختانه این طرحها در زاخو اجرا شدهاند و برای جوانان اشتغالزایی شده است. اجرای این طرحها هم درآمد دولت و هم درآمد افراد را افزایش میدهد.
گوهدار شیخو، اظهار داشت:هتل و غذاخوریهای زاخو از گردشگران مملو شده و این درآمدزایی خوبی به همراه دارد و موجب میشود که ساکنان زاخو بیشتر فعالیت کنند و این شهر بیشتر شناخته شود.
مدیر حوزه اداری مستقل زاخو قابلیتهای بخش کشاورزی منطقه را هم مورد توجه قرار داد و گفت که تحقیقات ثابت کردهاند که زمینهای این منطقه برای کشت حبوبات بسیار مناسب هستند و شرکتی در این رابطه برای تولید باکیفیت حبوبات در هماهنگی با کشاورزان، فعالیت خود را آغاز میکند.
ب.ن