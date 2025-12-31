تبریک سال نو میلادی پرزیدنت بارزانی
پرزیدنت بارزانی آ برای کوردستان و جهانرزوی خیر و بهروزی کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی، ضمن تبریک به خانوادهی شهیدان، پیشمرگههای قهرمان و عموم مردم کوردستان، سالی سرشار از خوشی و موفقیت را آرزو کرد.
پرزیدنت بارزانی، روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی، پیام تبریکی منتشر کرد.
در این پیام، پرزیدنت بارزانی صمیمانهترین تبریکات خود را به خانوادهی سرفراز شهیدان، پیشمرگههای قهرمان، اقلیتهای دینی و ملی و تمامی مردم دوستداشتنی کوردستان تقدیم کرد. او همچنین ابراز امیدواری نمود که سال جدید، سالی سرشار از خیر، خوشی و بهروزی برای کوردستان، عراق و سراسر جهان باشد.
بەبۆنەی سەری ساڵی تازە پیرۆزباییەكی گەرم لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەكان و پێكهاتە ئایینی و نەتەوەییەكان و سەرجەم خەڵكی خۆشەویستی كوردستان دەكەم. هیوادارم ساڵی تازە، ساڵی خێر و خۆشی و بەختەوەری بۆ کوردستان و عێراق و هەموو جیهان بێت.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 31, 2025