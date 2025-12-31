پوتین‌: روسیه‌ در سال‌ نو بر اوکراین‌ پیروز خواهد شد

رئیس‌ جمهور روسیه‌ در سخنرانی‌ سال‌ نو خود بر حمایت‌ از "قهرمانان‌" این‌ کشور در اوکراین‌ تاکید کرد

ولادیمیر پوتین‌، رئیس‌ جمهور روسیه‌، در سخنرانی‌ سال‌ نو میلادی‌ خود اعلام‌ کرد که‌ پس‌ از چهار سال‌ از آغاز حملات‌ کشورش‌ به‌ اوکراین‌، روسیه‌ قادر خواهد بود در سال‌ نو بر اوکراین‌ پیروز شود.

او روز چهارشنبه‌، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در سخنانی‌ به‌ مناسبت‌ فرارسیدن‌ سال‌ نو اظهار داشت‌: «مردم‌ روسیه‌ باید از قهرمانان‌ ما که‌ در اوکراین‌ می‌جنگند، حمایت‌ کنند.» وی‌ افزود: «ما به‌ شما و پیروزی‌ خود بر اوکراین‌ باور داریم‌.»

سخنرانی‌ ولادیمیر پوتین‌ تنها چند دقیقه‌ پیش‌ از ورود شبه‌ جزیره‌ی‌ کامچاتکا در شرق‌ روسیه‌ به‌ سال‌ ۲۰۲۶، که‌ اولین‌ منطقه‌ی‌ روسیه‌ است‌ که‌ سال‌ نو را جشن‌ می‌گیرد، از رسانه‌های‌ روسیه‌ پخش‌ شد. رئیس‌ جمهور روسیه‌ همچنین‌ برای‌ سربازان‌ و فرماندهان‌ کشورش‌ در جنگ‌ اوکراین‌ آرزوی‌ سالی‌ سرشار از شادی‌ کرد و گفت‌: «شما قهرمانان‌ ما هستید، باور کنید میلیون‌ها نفر در روسیه‌ به‌ شما فکر می‌کنند و برایتان‌ آرزوی‌ سلامتی‌ و موفقیت‌ دارند.»

در ۳۱ ژانویه‌ی‌ ۲۰۲۵، بیست‌ و شش‌ سال‌ از به‌ قدرت‌ رسیدن‌ پوتین‌ می‌گذرد؛ او در شب‌ سال‌ نو ۱۹۹۹، پس‌ از استعفای‌ بوریس یلتسین‌، رئیس‌ جمهور وقت‌ روسیه‌، به‌ این‌ سمت‌ منصوب‌ شد. سخنرانی‌ سال‌ نو، که‌ هر ساله‌ توسط‌ رئیس‌ جمهور از رسانه‌های‌ روسیه‌ پخش‌ می‌شود، یک‌ سنت‌ ارزشمند و مهم‌ در این‌ کشور است‌ و میلیون‌ها نفر آن‌ را تماشا می‌کنند؛ این‌ سنت‌ برای‌ اولین‌ بار توسط‌ لئونید برژنف‌، رئیس‌ اتحاد جماهیر شوروی‌، اجرا شد.