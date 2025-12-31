معاون رئیس پارلمان عراق: سال نو، سال خیر و خوشی برای عراق و کوردستان باشد
فرهاد اتروشی با تبریک سال نو، خواستار تقویت ارزشهای همزیستی مسالمتآمیز و وحدت تلاشها برای ساختن دولتی مقتدر شد.
فرهاد امین اتروشی، معاون رئیس پارلمان عراق، به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، ضمن عرض گرمترین تبریکات و زیباترین آرزوها به فرزندان ملت، ابراز امیدواری کرد که سال جدید، سال خیر و خوشی و برقراری صلح و آرامش برای همگان باشد.
وی روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در پیامی به مناسبت سال نو میلادی اعلام کرد: «گرمترین تبریکات و زیباترین آرزوها را تقدیم فرزندان ملت عراق با تمامی اقوام، طبقات و اقشار آن و همچنین به خویشاوندانمان در اقلیم کوردستان میکنیم.» اتروشی آرزو کرد که سال نو، سال خیر، صلح و آرامش باشد.
اتروشی در بخش دیگری از پیام خود تاکید کرد که این مناسبت تنها تغییر سال نیست، بلکه فرصتی مهم برای تقویت و تثبیت ارزشهای بردباری و همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی اقشار و گروهها است.
وی همچنین بر اهمیت یکپارچهسازی تلاشها و هماهنگی مشترک به منظور بنا نهادن دولتی مقتدر و نهادگرا تاکید کرد؛ به گونهای که پاسخگوی خواستهها و آرزوهای شهروندان در تامین امنیت، دستیابی به رفاه و برقراری عدالت اجتماعی در کشور باشد.
شایان ذکر است که فرهاد امین اتروشی روز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، با اکثریت آرای نمایندگان پارلمان عراق به عنوان معاون دوم رئیس پارلمان انتخاب شده بود.