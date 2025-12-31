کاهش چشمگیر شکار غیرمجاز در اقلیم کوردستان
پلیس جنگلبانی و محیط زیست، افزایش آگاهی عمومی و تشدید مجازاتها را عامل اصلی این کاهش عنوان کرد
پلیس جنگلبانی و محیط زیست اقلیم کوردستان اعلام کرده است که آگاهی شهروندان و تشدید مجازاتها برای شکارچیان، منجر به کاهش شکار غیرمجاز شده است.
فرمان فاضل، مدیر پلیس جنگلبانی و محیط زیست اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در گفتوگو با وبسایت "کوردستان ۲۴" اظهار داشت: «تیمهای پلیس جنگلبانی و محیط زیست اقلیم کوردستان به طور مداوم در مناطقی که احتمال شکار در آنها وجود دارد، حضور دارند، به ویژه با فرا رسیدن فصل زمستان، سرما و بارش برف، شکارچیان اقدام به شکار کبک و حیوانات وحشی میکنند.»
فرمان فاضل افزود: «شکار این حیوانات و پرندگان در این فصل بیشتر در محدودهی ادارههای مستقل گرمیان و سوران صورت میگیرد، اما خوشبختانه مانند سالهای گذشته نیست.»
وی همچنین گفت که به طور کلی، شکار در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۲۴، بسیار کاهش یافته است. این امر به دلیل افزایش آگاهی شهروندان و تشدید مجازاتها برای شکارچیان است که هدف آن حفظ طبیعت و محیط زیستی زیبا است. پیشتر، سخنگوی پلیس جنگلبانی و محیط زیست اقلیم کوردستان به وبسایت "کوردستان ۲۴" اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴، بیش از ۵۰۰ نفر به دلیل شکار غیرمجاز در اقلیم کوردستان دستگیر شدهاند.
افرادی که به دلیل شکار غیرمجاز دستگیر میشوند، مبلغی بین ۱۰ میلیون تا ۲۵ میلیون دینار عراقی جریمه میشوند.