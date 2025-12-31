وزیر اوقاف و امور دینی دولت اقلیم کوردستان بر ضرورت یکپارچگی و همدلی سیاسی در آستانه‌ی سال نوی میلادی تأکید کرد

4 ساعت پیش

پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی دولت‌اقلیم‌کوردستان، به‌مناسبت فرارسیدن سال‌نو میلادی، به تمامی مردم کوردستان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که سال جدید سرشار از دستاوردهای بیشتری برای ملت کوردستان باشد.

روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، پشتیوان صادق، در گفت‌وگوی ویژه‌ی با «کوردستان۲۴»، اظهار داشت: «اگرچه سال گذشته برخی چالش‌ها وجود داشت، اما دستاوردهای زیادی نیز به‌همراه داشت.» وی همچنین اشاره کرد که پرزیدنت بارزانی چندین ابتکارعمل را مطرح کرده‌است و ابراز امیدواری نمود که در سال آینده، این ابتکارعمل‌ها، به‌ویژه در زمینه‌ی یکپارچگی و همدلی و کسب دستاوردهای بیشتر، به‌نتیجه برسند.

پشتیوان صادق همچنین گفت: «سال جدید را به تمام مردم کوردستان، به‌ویژه خانواده‌ی شهیدان، قربانیان انفال و پیشمرگه‌های قهرمان تبریک می‌گوییم و امیدواریم که سال جدید، سال خیر و خوشی باشد.» وی تأکید کرد که مردم کوردستان نیاز دارند تا همدلی و یکپارچگی میان احزاب‌سیاسی بیشتر و مستحکم‌تر شود. از این رو، ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، این همدلی و یکپارچگی، علی‌رغم چالش‌ها، افزایش یابد تا مسائل با آسانی بیشتر و دستاوردهای افزون‌تر حل‌وفصل شوند.