وزیر کشور ترکیه از ادامه‌ی مبارزه با تروریسم خبر داد؛ هشدارها درباره‌ی حملات داعش در آستانه‌ی سال نوی ۲۰۲۶ میلادی

3 ساعت پیش

وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که در یک عملیات گسترده در سراسر کشور، ۱۲۵ نفر به ظن عضویت در سازمان‌ تروریستی «داعش» دستگیر شده‌اند.

روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (X) نوشت که نیروهای‌امنیتی امروز در جریان عملیاتی در سراسر کشور، ۱۲۵ نفر را در ۲۵ استان مختلف به ظن عضویت در داعش دستگیر کرده‌اند.

یرلیکایا اشاره کرد که تنها در ماه گذشته، در عملیات‌های مختلف ۱۳۷ مظنون داعشی دستگیر شده‌اند. وی همچنین ویدیویی منتشر کرد که در آن نیروهای‌امنیتی در حال بازرسی خانه‌های شماری از مظنونان هستند که برخی از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

این عملیات پس‌از آن صورت می‌گیرد که روز دوشنبه‌ی گذشته، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، سه پلیس در عملیاتی علیه سازمان تروریستی داعش در «یالووا» در شمال‌غربی کشور کشته شدند.

هفته‌ی گذشته، فرماندهی ژاندارمری ترکیه، در مورد احتمال حملات داعش در اماکن‌عمومی و پرتردد ترکیه هشدار داده‌بود. در این هشدار همچنین اشاره شده‌بود که سازمان‌داعش قصد دارد در جشن‌های استقبال از سال نوی ۲۰۲۶، حملات تروریستی انجام دهد.

از سوی دیگر، مقامات آلمان و استرالیا نیز به شهروندان خود که به ترکیه سفر می‌کنند، در مورد «تهدید تروریستی» هشدار داده‌اند. این در حالی است که در بامداد اول ژانویه‌ی سال ۲۰۱۷، شبه‌نظامیان داعش به یک باشگاه‌شبانه در استانبول حمله کردند که در نتیجه‌ی آن ۳۹ نفر، که بیشترشان خارجی بودند، کشته‌شدند.