پیام پرزیدنت بارزانی در ۳۵مین سالگرد قیام مردم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، با انتشار پیامی به مناسبت فرارسیدن سیوپنجمین سالگرد قیام ۱۹۹۱ مردم کوردستان بر ایستادگی و آزادیخواهی کوردستانیان تأکید کرد. پرزیدنت بارزانی همچنین به وضعیت فعلی منطقه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مشکلات و اختلافات در منطقه به شیوه مسالمتآمیز حل شوند.
متن پیام پرزیدنت بارزانی
به نام خداوند بخشنده و مهربان
به مناسبت سیوپنجمین سالگرد آغاز قیام مردم کوردستان به خانوادههای سربلند شهدا و پیشمرگهای قهرمان و مردم عزیز کوردستان و همه میهنپروران و مبارزان و آزادیخواهانی که در تحقق این دستاورد ارزشمند مردم ما نقش داشتند، تبریک میگویم.
قیام حاصل و امتداد دهها سال مبارزات و فداکاریهای مردم و نیروهای مبارز کوردستان بود. آن رویداد پرافتخار در حال و آینده، حامل پیام ایستادگی و آزادیخواهی و اراده برای زندگی سربلندانه، برای یکایک کوردستانیان است.
در حال حاضر منطقه ما وضعیتی بسیار پیچیده و حساس را سپری میکند و امیدواریم که تمام مشکلات و اختلافات در منطقه ما به شیوه مسالمتآمیز به نتیجه برسند و حل شوند. ما نیز تمام توان خود را به کار میگیریم تا کوردستان از جنگ و مصیبت و ناملایمات دور بماند و محفوظ باشد.
در این مناسبت مبارک به شهدای قیام و همه شهدای راه آزادی کورد و کوردستان درود میفرستیم.
مسعود بارزانی
۵ مارس ۲۰۲۶
ب.ن