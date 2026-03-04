رئیس اورژانس ایران: تعداد مصدومین حملات از شش هزار نفر عبور کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس سازمان اورژانس ایران، میگوید که تعداد مصدومین حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از شش هزار نفر عبور کرده است.
امروز پنجشنبه ۵ مارس، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس ایران، در مصاحبه با شبکه خبر آن کشور اعلام کرد که تعداد مصدومین حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از شش هزار نفر فراتر رفته است.
وی افزود که حدود ۲۵۰۰ نفر در بیمارستانها بستری هستند.
میعادفر گفت که از زمان آغاز جنگ شش پایگاه و ۱۱ بیمارستان وابسته با آن سازمان مورد هدف حملات قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان اورژانس ایران، همچنین اعلام کرد که یک پرسنل سازمان متبوع در اثر حملات کشته شده است و ۲۷ نفر دیگر مصدوم شدهاند.
ب.ن