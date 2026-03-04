قیام در ۵ مارس سال ۱۹۹۱ در شهر رانیه آغاز شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سی‌وپنج سال از قیام مردم کوردستان علیه دیکتاتوری رژیم بعث می‌گذرد و امروز اقلیم کوردستان در نتیجه مبارازت و مقاومت‌‌های تاریخی، به عنوان منطقه‌ای آرام و مرکز همزیستی مسالمت‌آمیز در خاورمیانه شناخته شده است.

امروز پنجشنبه ۵ مارس، ۳۵مین سالگرد قیام مردم کوردستان علیه دیکتاتوری رژیم بعث عراق در سال ۱۹۹۱ است.

این روز برای مردم کوردستان از اهمیت تاریخی بالایی برخودار است.

در ۵ مارس سال ۱۹۹۱، ساکنان شهر رانیه با حمایت نیروی پیشمرگ کوردستان به نهادها و مراکز نظامی و امنیتی رژیم بعث حمله کردند و کنترل شهر را در دست گرفتند.

پس از رانیه قیام علیه رژیم در شهرها و مناطق دیگر کوردستان گسترش پیدا کرد و مقاومت نیروهای دیکتاتوری بعث را در هم شکست.

قیام مردم کوردستان با بیرون راندن نیروهای رژیم بعث از شهر کرکوک و در دست گرفتن کامل کنترل شهر در ۲۱ مارس ۱۹۹۱ به پیروزی رسید و تمام مناطق جنوب کوردستان از اشغال رژیم بعث آزاد شدند.

این قیام که در سال ۱۹۸۸ پرزیدنت مسعود بارزانی آن را پیشبینی کرده بود،‌ دستاوردهای تاریخی بزرگی برای مردم کورد داشت و پس از آن اقلیم کوردستان طی مراحلی پارلمان و دولت خود را تأسیس کرد و به پایگاه مهمی برای نابودی کامل رژیم بعث تبدیل شد.

کوردستان در دوران دیکتاتوری رژیم بعث تحت ستم ملی، نسل‌کشی و جنایات ضدبشری بسیاری قرار گرفت، اما مردم با حمایت نیروی پیشمرگ همچنان به مبارزه با دیکتاتوری ادامه دادند.

اکنون اقلیم کوردستان به عنوان منطقه‌ای آرام و مرکز همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و ادیان مختلف در خاورمیانه شناخته شده است.

