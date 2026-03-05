3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی ۳۵مین سالگرد قیام مردم کوردستان را تبریک گفت و در آن بر همبستگی جوامع مختلف کوردستان و حفاظت از دستاوردهای میهنی و ملی تأکید کرد.

متن پیام مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به مناسبت ۳۵مین سالگرد قیام مردم کوردستان:

در ۳۵مین سالگرد قیام بزرگ و شکوهمند ۱۹۹۱ مردم کوردستان، تبریک صمیمانه خود را به همه کوردستانیان، به خصوص نیروی پیشمرگ قهرمان و خانواده‌های سربلند شهدا عرض می‌کنم.

قیام، یکی از پرافتخارترین دستاوردهای مردم کوردستان و حاصل خون شهدا و اتحاد جوامع مختلف کوردستان است. اقلیم کوردستان امروز در نتیجه قیام و مبارزات و فداکاری‌های مردم کوردستان، کیان و نهادهای رسمی و قانونی خود را دارد، که لازم است از هر نظر از آنها محافظت کنیم و آنها را بیشتر توسعه دهیم.

در این مناسبت پرافتخار تأکید می‌کنیم که اتحاد مردم کوردستان، بزرگترین و قوی‌ترین سرمایه ما است. همانگونه که قیام مارس ۱۹۹۱ در نتیجه اتحاد مردم کوردستان به پیروزی رسید و ثمر داد و دستاوردهای امروز را به بار آورد، در این برهه زمانی نیز لازم است که مردم کوردستان برای آینده‌ای بهتر و پیشرفته‌تر بیش از هر زمان دیگری از دستاوردهای میهنی و ملی خود دفاع کند و آنها را حفظ کند.

خجسته و شکوهمند باد سالگرد قیام تاریخی ۱۹۹۱

درود بر روح پاک شهدای قیام و همه شهدای کوردستان

خداوند متعال کوردستان را حفظ کند

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۳ مارس ۲۰۲۶

