مؤسسه‌ی کوردستان۲۴ با تأکید بر اصول حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی، از آغاز تحولات گسترده در برنامه‌ها و راهبردهای خود خبر داد

1 ساعت پیش

با فرارسیدن سال نو میلادی و وداع با سال ۲۰۲۵، مؤسسه‌ی رسانه‌ای کوردستان۲۴ پیام تبریکی را به همه‌ی اقشار و طبقات کوردستان و مخاطبانش در سراسر جهان صادر کرد و متعهد شد که پوشش رسانه‌ای را به مرحله‌ای پیشرفته‌تر منتقل کند.

کوردستان۲۴، به مناسبت آغاز سال نو میلادی، گرم‌ترین تبریک‌ها و زیباترین دسته‌گل‌های محبت خود را به خانواده‌ی سرافراز شهیدان، پیشمرگه‌های قهرمان و تمامی مردم کوردستان و بینندگان عزیز خود در هر کجای جهان که باشند، تقدیم می‌کند.

این مؤسسه‌ ابراز امیدواری کرده است که سال ۲۰۲۶ به سال پایان ناخوشی‌ها، سال تحقق آرزوها و سال برقراری صلح، ثبات و رفاه برای همگان تبدیل شود. کوردستان۲۴ آرزومند است که این سال جدید، آغازی برای همزیستی بیشتر و توسعه‌ی اقلیم کوردستان در تمامی زمینه‌ها باشد.

مؤسسه‌ی کوردستان۲۴ بار دیگر تأکید کرد که مانند همیشه، بر مبنای اصول حرفه‌ای‌گری، بی‌طرفی و صداقت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. کوردستان۲۴ افتخار می‌کند که در سالیان گذشته به منبع اعتماد بینندگان و پل ارتباطی میان شهروندان و مراکز تصمیم‌گیری تبدیل شده است و قول می‌دهد که در سال جدید نیز با همان روحیه و شور و اشتیاقی بیشتر، رویدادها را پوشش خواهد داد.

در بخش دیگری از این پیام، کوردستان۲۴ مژده‌ی تحول و نوآوری به بینندگانش می‌دهد. این شبکه برای سال جدید، با چهره‌ای نو و با راهبرد رسانه‌ای مدرن، به خدمت‌رسانی به مخاطبان خود ادامه خواهد داد.

در پایان، مؤسسه‌ی کوردستان۲۴ سپاس بی‌پایان خود را به مخاطبانش برای اعتماد بزرگی که به آن بخشیده‌اند، تقدیم کرد و به آن‌ها اطمینان داد که در سال ۲۰۲۶، بهترین و شایسته‌ترین خدمات رسانه‌ای به آن‌ها ارائه خواهد شد.