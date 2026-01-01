عملیات مشترک نیروهای ائتلاف و نیروهای سوریه دموکراتیک علیه داعش در رقه

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دیدبان حقوق بشر سوریه، اعلام کرد که در یک عملیات مشترک هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و نیروهای سوریه دموکراتیک، دو عضو هسته‌های مخفی داعش در روستاهای رقه دستگیر شده‌اند.

بر پایه گزارش این دیدبان، عملیات با فرود آمدن نیروی هوایی در شرق رقه انجام شده است و در آن نیروهای آسایش داخلی و نیروهای واکنش سریع، شرکت داشته‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین آماری از سال ۲۰۲۵ منتشر و تاکید کرده است که گروه دولت اسلامی – داعش در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک، حملات خود را توسعه داده و تعداد حملات را به ۲۴۱ حمله مسلحانه، انفجار و ترور رسانده است و در اثر آن ۱۰۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند، از جمله ۷۴ عضو مسلح نیروهای سوریه دموکراتیک و نیروهای مربوطه، ۱۶ شهروند غیرنظامی، ۱۵ عضو داعش و فردی که با نیروهای سوریه دموکراتیک همکاری کرده است.

در این گزارش تاکید شده است که داعش در سال ۲۰۱۸ کنترل خود را بر مناطق از دست داده است و به مناطق سخت و مخفی‌گاه‌ها پناه برده است و برای انجام حملات اقدام به کمین‌گذاری و حملات هوایی می‌کند. همچنین مردم غیرنظلامی را تهدید می‌کند و تحت عنوان جمع‌‌آوری «ذکات» از مردم اخاذی مالی می‌کند.

چنانکه اعلام شده است عملیات‌های مشترک نیروهای ائتلاف و نیروهای سوریه دموکراتیک با هدف نابودی کامل داعش در شمال و شرق سوریه انجام می‌شوند.

ب.ن