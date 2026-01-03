اخبار

تغییرات‌ بافت‌ جمعیتی و مصادره‌ی‌ اراضی‌ کوردها در دیالی بحرا‌ن‌ساز است

مصوبه‌ی‌ یک‌جانبه‌ی‌ شورای‌ استان‌ دیالی‌ برای‌ تبدیل‌ قره‌تپه‌ به‌ شهرستان؛ نقض‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون اساسی عراق فدرال است

کوردستان دیالی قره‌تپه

شورای‌ استان‌ دیالی‌، بدون‌ در نظر گرفتن‌ قوانین عراق فدرال و به‌ویژه‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون‌ اساسی‌، با مصوبه‌ای‌، بخش‌ قره‌تپه در این استان را به‌ شهرستان تبدیل کرده و می‌خواهد مدیران‌ واحدهای‌ اداری‌ آن‌ را تغییر دهد‌. این‌ اقدام‌، نگرانی‌ عمیقی‌ را در میان‌ ساکنان‌ کورد منطقه‌ ایجاد کرده‌ و از آن‌ به‌ عنوان‌ تلاشی‌ برای‌ تکمیل‌ روند «تعریب» (عربی‌سازی‌) و تصرف‌ اراضی‌ کوردها یاد می‌شود.

بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود، روند تبدیل‌ بخش‌ قره‌تپه‌ به‌ شهرستان در دیالی‌، بدون‌ مشورت‌ با دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ و یا کمیته‌ی‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون‌ اساسی‌ صورت گرفته است‌. 

عباس‌ کریم‌، مسئول‌ منطقه‌ای‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام‌ کرد: «شورای‌ استان‌ دیالی‌، متأسفانه‌ بدون‌ رجوع‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و پارلمان‌، قره‌تپه‌ را شهرستان اعلام‌ نموده‌ و برای‌ آن‌ فرماندار تعیین‌ کرده است‌.» وی‌ افزود: «از آنجایی‌ که‌ قره‌تپه‌ از مناطق‌ مشمول‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ است‌، هرگونه‌ تصمیمی‌ باید با هماهنگی‌ میان‌ بغداد و اربیل‌ و دولت‌ اقلیم کوردستان باشد.»

شهروندان‌ کورد این‌ منطقه‌ نیز هشدار می‌دهند که‌ این‌ تغییرات‌ اداری‌ صرفاً جابجایی‌ نام‌ واحدها نیست‌، بلکه‌ هدف‌ اصلی‌ آن‌، تغییر بافت جمعیتی‌ و غصب‌ اراضی‌ است‌. صالح‌ محمد، یکی‌ از اهالی‌ منطقه‌، می‌گوید: «در این‌جا در مقابل‌ چشم‌ همه‌، قانون‌ نقض‌ می‌شود. تغییرات‌ اداری‌ به‌ تصرف‌ اراضی‌ کوردها انجامیده و حضور‌ کوردها در این‌ محدوده‌ به‌ خطر افتاده‌ است‌.»

پس‌ از وقایع‌ ۱۶ اکتبر، نیروهای‌ حاکم‌ در مناطق‌ کوردستانی‌ خارج‌ از اداره‌ی‌ دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌، از لحاظ‌ سیاسی‌ و اداری‌ فشار زیادی‌ بر کوردها وارد کرده‌اند. این‌ سیاست‌ باعث‌ آواره‌شدن‌ بخشی‌ از ساکنان‌ بومی‌ و ناتوانی‌ آن‌ها در بازگشت‌ به‌ زادگاهشان‌ شده‌ است‌. همچنین‌، مسئله‌ی‌ زمین‌ و اراضی‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ اصلی‌ میان‌ کشاورزان‌ کورد و عرب‌های‌ وارداتی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.

 

 
 
مصطفی ابراهیم ,