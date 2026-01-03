مصوبه‌ی‌ یک‌جانبه‌ی‌ شورای‌ استان‌ دیالی‌ برای‌ تبدیل‌ قره‌تپه‌ به‌ شهرستان؛ نقض‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون اساسی عراق فدرال است

3 ساعت پیش

شورای‌ استان‌ دیالی‌، بدون‌ در نظر گرفتن‌ قوانین عراق فدرال و به‌ویژه‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون‌ اساسی‌، با مصوبه‌ای‌، بخش‌ قره‌تپه در این استان را به‌ شهرستان تبدیل کرده و می‌خواهد مدیران‌ واحدهای‌ اداری‌ آن‌ را تغییر دهد‌. این‌ اقدام‌، نگرانی‌ عمیقی‌ را در میان‌ ساکنان‌ کورد منطقه‌ ایجاد کرده‌ و از آن‌ به‌ عنوان‌ تلاشی‌ برای‌ تکمیل‌ روند «تعریب» (عربی‌سازی‌) و تصرف‌ اراضی‌ کوردها یاد می‌شود.

بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود، روند تبدیل‌ بخش‌ قره‌تپه‌ به‌ شهرستان در دیالی‌، بدون‌ مشورت‌ با دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌ و یا کمیته‌ی‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ قانون‌ اساسی‌ صورت گرفته است‌.

عباس‌ کریم‌، مسئول‌ منطقه‌ای‌ پارت‌ دموکرات‌ کوردستان‌، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام‌ کرد: «شورای‌ استان‌ دیالی‌، متأسفانه‌ بدون‌ رجوع‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و پارلمان‌، قره‌تپه‌ را شهرستان اعلام‌ نموده‌ و برای‌ آن‌ فرماندار تعیین‌ کرده است‌.» وی‌ افزود: «از آنجایی‌ که‌ قره‌تپه‌ از مناطق‌ مشمول‌ ماده‌ی‌ ۱۴۰ است‌، هرگونه‌ تصمیمی‌ باید با هماهنگی‌ میان‌ بغداد و اربیل‌ و دولت‌ اقلیم کوردستان باشد.»

شهروندان‌ کورد این‌ منطقه‌ نیز هشدار می‌دهند که‌ این‌ تغییرات‌ اداری‌ صرفاً جابجایی‌ نام‌ واحدها نیست‌، بلکه‌ هدف‌ اصلی‌ آن‌، تغییر بافت جمعیتی‌ و غصب‌ اراضی‌ است‌. صالح‌ محمد، یکی‌ از اهالی‌ منطقه‌، می‌گوید: «در این‌جا در مقابل‌ چشم‌ همه‌، قانون‌ نقض‌ می‌شود. تغییرات‌ اداری‌ به‌ تصرف‌ اراضی‌ کوردها انجامیده و حضور‌ کوردها در این‌ محدوده‌ به‌ خطر افتاده‌ است‌.»

پس‌ از وقایع‌ ۱۶ اکتبر، نیروهای‌ حاکم‌ در مناطق‌ کوردستانی‌ خارج‌ از اداره‌ی‌ دولت‌ اقلیم‌ کوردستان‌، از لحاظ‌ سیاسی‌ و اداری‌ فشار زیادی‌ بر کوردها وارد کرده‌اند. این‌ سیاست‌ باعث‌ آواره‌شدن‌ بخشی‌ از ساکنان‌ بومی‌ و ناتوانی‌ آن‌ها در بازگشت‌ به‌ زادگاهشان‌ شده‌ است‌. همچنین‌، مسئله‌ی‌ زمین‌ و اراضی‌ همچنان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ اصلی‌ میان‌ کشاورزان‌ کورد و عرب‌های‌ وارداتی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.