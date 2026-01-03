سال‌ ۲۰۲۶، سالی‌ سخت‌ برای‌ پناهجویان‌ و مهاجران در سوئد خواهد بود‌

قوانین‌ مهاجرتی‌ در سوئد تشدید شده است

2 ساعت پیش

بر طبق پیش‌بینی‌ها و تغییرات‌ سیاسی‌ در سوئد، سال‌ ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ شمسی) سالی‌ دشوار و چالش‌برانگیز برای‌ پناهجویان‌ خواهد بود. دولت‌ این‌ کشور در حال‌ تغییر مستمر قوانین‌ است‌ و بسیاری‌ از مهاجران‌ معتقدند که‌ اروپا دیگر آن‌ «بهشتی‌» نیست‌ که‌ از دور تصور می‌کردند.

در شهر گوتنبرگ‌ سوئد، نگرانی‌های‌ پناهجویان‌ و حتی‌ ساکنان‌ قدیمی‌تر این‌ کشور به‌ وضوح‌ احساس‌ می‌شود. شوان خواجه‌، صاحب‌ یک‌ کافه‌ که‌ ۳۱ سال‌ است‌ در سوئد زندگی‌ می‌کند، می‌گوید:‌ تفاوت‌ بسیاری‌ بین‌ سوئد گذشته‌ و امروز وجود دارد. شوان می‌گوید: «در ابتدا که‌ آمدیم‌، آزادی‌، احترام‌ و همکاری‌ وجود داشت‌، اما اکنون‌ وضعیت‌ تغییر کرده‌ است‌. احزابی‌ که‌ به‌ قدرت‌ رسیده‌اند، نظام پذیرش‌ و برخورد با پناهجویان‌ را به‌ طور کامل‌ دگرگون‌ کرده‌اند و زندگی‌ سخت‌تر شده‌ است‌.»

هارون محمد، پناهجوی‌ افغانستانی‌ نیز که‌ هفته‌ای‌ ۴۰ ساعت‌ کار می‌کند و همزمان‌ زبان‌ هم می‌آموزد، می‌گوید: «اینجا قوانین‌ ضد مهاجران‌ روزانه‌ در حال‌ تغییر است‌ و همین‌ امر باعث‌ شده‌ همیشه‌ در اضطراب‌ باشیم‌ و ندانیم‌ سرنوشتمان‌ چه‌ خواهد شد.»

به‌ گفته‌ی‌ ناظران‌، تغییرات‌ قانونی‌ اکنون صرفاً پیشنهاد نیستند و در حال‌ اجرایی‌شدن‌ هستند. پیش‌بینی‌ می‌شود که‌ سال‌ ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ شمسی) سالی‌ سرنوشت‌ساز و دشوار برای‌ خارجی‌ها در این‌ کشور باشد، به‌ طوری‌ که‌ حتی‌ کسانی‌ که‌ سال‌ها در آنجا زندگی‌ کرده‌اند و خود را صاحب‌خانه‌ می‌دانند، اکنون‌ در انتظار تصمیمات‌ جدیدی‌ هستند که‌ ممکن‌ است‌ علیه‌ منافع‌ آن‌ها باشد.