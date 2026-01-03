نگرانی گوترش از تصمیم اسرائیل دربارهی سازمانهای مردمنهاد
دبیرکل سازمان ملل توقف فعالیت چندین نهاد بینالمللی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را محکوم کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از تصمیم اسرائیل مبنی بر توقف عملیات چندین سازمان غیردولتی بینالمللی در "سرزمینهای اشغالی فلسطین" ابراز کرد و خواستار لغو فوری این تصمیم شد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل، در بیانیهای اعلام کرد: «این اقدام اسرائیل در حالی صورت میگیرد که پیش از این محدودیتهای شدیدی برای ارسال نیازهای اولیه نظیر غذا، دارو و سرپناه به داخل نوار غزه اعمال شده بود.»
دوجاریک هشدار داد که این تصمیم بحران انسانی فلسطینیان را تشدید کرده و پیامدهای جدی بر وضعیت زندگی در غزه خواهد داشت. دبیرکل تأکید کرد که نباید از کمکهای بشردوستانه جلوگیری شود و باید به نقش حیاتی سازمانهای بینالمللی در کمکرسانی به مردم غیرنظامی احترام گذاشته شود.
روز پنجشنبه، اول ژانویه ۲۰۲۶، دولت اسرائیل به سازمانهای غیردولتی (NGOs) که در نوار غزه فعالیت میکنند، هشدار داد که اگر لیست اسامی کارکنان فلسطینی خود را ارائه نکنند، در سال ۲۰۲۶ از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
به گفتهی وزارت خارجهی اسرائیل، این تصمیم تنها ۱۵ درصد سازمانها را شامل میشود. دلایل لغو مجوزها نیز عبارتند از:
- تلاش برای تضعیف مشروعیت اسرائیل.
- پیگیری قانونی سربازان اسرائیل.
- انکار هولوکاست یا رویدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳.
وزارت خارجهی اسرائیل میگوید این تصمیم بر ۹۹ درصد کمکهای بشردوستانه تأثیری نخواهد داشت و اکثریت قریب به اتفاق سازمانها (از مجموع ۱۰۰ درخواست، تنها ۱۴ مورد رد شدهاند) به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.