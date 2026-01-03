حملهی هوایی آمریکا به کاراکاس
تشدید بیسابقهی تنشها میان واشنگتن و ونزوئلا
صبح روز شنبه، ۰۳ ژانویه ۲۰۲۶، گزارشهایی از حملات هوایی و موشکی ایالات متحدهی آمریکا به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، منتشر شد که از تشدید بیسابقهی تنشها میان واشنگتن و دولت این کشور حکایت دارد. رسانهها از شنیدهشدن دستکم هفت تا هشت انفجار در مناطق مختلف کاراکاس و همچنین قطع برق در حوالی یک پایگاه نظامی در جنوب پایتخت خبر دادند. همزمان، بالگردها و جنگندههای آمریکایی، از جمله بالگردهای تهاجمی آپاچی AH-64 و ترابری CH-47 چینوک، بر فراز شهر مشاهده شدهاند و دود از چندین نقطهی شهر، از جمله فرودگاه "لا کارلوتا" و مجتمع نظامی "فورتی تونا"، به آسمان برخاسته است. تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی دولت ونزوئلا دربارهی این حملات منتشر نشده است.
این حملات در حالی صورت گرفته است که ایالات متحده مدعی است هدف از این عملیات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انهدام اسکلهها و تاسیساتی است که برای بارگیری و انتقال مواد مخدر استفاده میشوند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیش از این نیز از عملیاتهای نظامی مستقیم در خاک ونزوئلا برای تحت فشار قرار دادن دولت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، و واداشتن او به کنارهگیری از قدرت، خبر داده بود.
در مقابل، دولت ونزوئلا، ضمن متهمکردن واشنگتن به تلاش برای سرنگونی دولت مادورو و تسلط بر منابع عظیم نفتی این کشور، ادعای آمریکا دربارهی مبارزه با مواد مخدر را پوششی برای نیات واقعی خود میداند. رئیسجمهور مادورو تاکنون بهطور رسمی وقوع حمله به یک بندر را تایید یا تکذیب نکرده است، اما آمادگی خود را برای مذاکره با آمریکا در مورد مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر، نفت و توافقنامههای اقتصادی اعلام کرده است.
تنشها میان دو کشور ماهها است که رو به افزایش بوده و شامل عملیاتهای متعدد آمریکا علیه شناورهای ونزوئلایی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام با ادعای دستداشتن در قاچاق مواد مخدر میشود که منجر به کشتهشدن بیش از ۱۰۰ نفر شده است. آمریکا پیشتر تحریمهایی را نیز علیه بخش نفتی ونزوئلا اعمال کرده و ناوگروههای خود را در نزدیکی سواحل این کشور مستقر کرده بود.
در همین حال، روزنامهی آمریکایی "هیل" (The Hill) در گزارشی تحلیلی، ضمن انتقاد از رهبران آمریکا، هشدار داده است که واشنگتن "هیچ درسی از جنگ عراق نگرفته است" و در حال تکرار همان سناریوی شکستخورده در ونزوئلا است. این گزارش اشاره میکند که سیاستگذاران آمریکا همچنان به تاکتیکهایی چون زیادهروی، گسترش ترس و ابداع "تهدیدات وجودی" برای توجیه دخالتهای نظامی خود متوسل میشوند. "هیل" به مقایسهی دولت جورج بوش در استفاده از "تسلیحات کشتار جمعی" برای توجیه حملهی سال ۲۰۰۳ به عراق و رویکرد کنونی دولت ترامپ در معرفی "فنتانیل" بهعنوان "سلاح کشتار جمعی" برای توجیه فشارها بر ونزوئلا میپردازد. همچنین، متهمکردن نیکلاس مادورو به همکاری با "تروریستهای مواد مخدر" توسط مارکو روبیو را کاملاً مشابه اتهامات بیاساس بوش دربارهی ارتباط صدام حسین و القاعده میداند.
روزنامهی "هیل" با یادآوری هزینههای فاجعهبار جنگ عراق، شامل از دست رفتن جان بیش از ۴۴۰۰ سرباز آمریکایی و صدها هزار غیرنظامی عراقی، هشدار میدهد که تکرار این سناریو در ونزوئلا میتواند خطرناکتر باشد. این نشریه تاکید میکند که هرگونه فروپاشی دولت در ونزوئلا، بهدلیل تاریخ طولانی شورشگری در آمریکای لاتین، میتواند به ادغام نیروهای امنیتی و شبهنظامیان مسلح در شبکههای جنایی و تروریستی بینالمللی منجر شود.