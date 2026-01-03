بیانیهی وزارت خارجهی ایران در پی اظهارات رئیسجمهوری آمریکا
وزارت امور خارجهی اظهارات مقامات آمریکایی را غیرمسئولانه و دخالت در امور داخلی توصیف کرد
وزارت امور خارجهی ایران در بیانیهای، اظهارات دونالد ترامپ و مقامات آمریکا را در خصوص امور داخلی این کشور، غیرمسئولانه و ادامهی سیاست خودبرتربینی توصیف کرد و هشدار داد که هرگونه تجاوز آمریکا، با پاسخی سریع و همهجانبه مواجه خواهد شد.
تهران تأکید کرد که اینگونه اظهارات، نهتنها نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است، بلکه تحریک مستقیم به خشونت و تروریسم علیه شهروندان ایرانی بهشمار میرود.
در این بیانیه آمده است که ادعاهای مقامات واشنگتن مبنی بر دلسوزی برای مردم ایران، تنها یک ریاکاری سیاسی برای فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر تاریخ طولانی مداخلههای مجرمانه است که از کودتای سال ۱۹۵۳ آغاز شده و با حمایت از رژیم صدام حسین در جنگ هشتساله و سرنگون کردن هواپیمای غیرنظامی ایران در سال ۱۹۸۸ ادامه یافته است.
همچنین اشاره شده است که آمریکا، اسرائیل را در حملات به زیرساختهای هستهای و ترور دانشمندان ایران یاری کرده و برای چندین دهه، تحریمهای غیرانسانی را بر معیشت مردم تحمیل کرده است. ازاینرو، تهران تأکید میکند که ایرانیها خود توانایی حل مشکلات داخلیشان را دارند و اجازهی هیچگونه مداخلهی خارجی را نخواهند داد.
همزمان با سالگرد ترور قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که ترامپ، بهعنوان قاتل سلیمانی، اکنون به دلیل شکست اهدافش و ناتوانی در برهم زدن امنیت ایران، دچار خشم بیسابقهای شده است. سپاه پاسداران اشاره کرد که مردم ایران با هوشیاری خود، توطئهی آمریکا و مزدورانش را خنثی کردهاند و آنچه اکنون از سوی ترامپ شنیده میشود، تنها تهدیدی است که از ضعف و ناامیدی نشأت میگیرد.
از سوی دیگر، ابراهیم عزیزی، عضو کمیتهی امنیت ملی در پارلمان ایران، اعلام کرد که اگر سازمان ملل متحد در برابر این تهدیدها سکوت کند، ایران میداند چگونه عمل کند و هشدار داد که وجود پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و غرب آسیا به خطر خواهد افتاد و آنها مجبور خواهند شد زیر ضربات فرار کنند.