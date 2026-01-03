استقبال بیسابقهی اربیل از ۸۸ هزار گردشگر در تعطیلات سال نو میلادی
با اجرای موفقیتآمیز برنامههای امنیتی و خدماتی، پایتخت اقلیم کوردستان، شاهد حضور گستردهی گردشگران کریسمس بود
دفتر رسانهای استانداری اربیل، روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، آمار تعطیلات سال نوی میلادی ۲۰۲۶ را در بیانیهای منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، «برنامهی استقبال از سال نو، از ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه داشت و تمامی آمادهسازیها برای حفظ آرامش و امنیت شهر و سلامت جانی شهروندان و گردشگران، با موفقیت اجرا شدند.»
بر اساس این گزارش، در طول تعطیلات، استانداری اربیل از ۸۸ هزار و ۳۴۱ گردشگر پذیرایی کرده که از طریق ایستهای بازرسی وارد شهر و مناطق گردشگری شدهاند. ادارهی کل گردشگری اربیل، چندین کمیتهی ویژه را برای نظارت و ارائهی خدمات در اماکن گردشگری، هتلها و رستورانها تشکیل داده بود.
وضعیت امنیتی و ترافیک
در بخش امنیتی، برنامههای ادارهی پلیس و آسایش اربیل با موفقیت اجرا شدهاند. پلیس اربیل اعلام کرده است که از مجموع ۸۶ مورد و جرم گوناگون، ۸۵ مورد کشف شدهاند و تنها یک جرم در دست بررسی است.
در خصوص ترافیک، اشاره شده است که «ادارهی ترافیک اربیل با ۱۱۳ افسر و ۹۳۷ کارمند در حال انجام وظیفه بودند. متأسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین و سرعت غیرمجاز، ۱۷ حادثهی رانندگی رخ داده که منجر به فوت یک نفر و زخمی شدن ۹ نفر دیگر شده است.»
تیمهای خدماتی در طول تعطیلات در انجام وظیفه بودند:
بهداشت: بیمارستانهای حوزهی استان، از ۵,۴۸۶ بیمار پذیرایی کرده و ۵۰۲ عمل جراحی انجام شده است. همچنین، ۲۹۴ نوزاد متولد شدند (۱۲۷ پسر و ۱۵۶ دختر).
دفاع مدنی: تنها یک مورد آتشسوزی ثبت شده که فقط خسارت مادی داشته و هیچ خسارت جانی در پی نداشته است.
شهرداری و محیط زیست: تنها در شب سال نو، ۳۰ تن پسماند و زباله از اماکن عمومی جمعآوری شده است. لازم به ذکر است که در طول سال گذشته، بیش از ۱۲۸ هزار درخت و ۱۰۶ هزار گل در شهر کاشته شدهاند.
راهداری و بازسازی: به دلیل موج برف و باران، تیمها با ۷۲ دستگاه مختلف، ۱,۱۰۰ کیلومتر از راههای اصلی را پاکسازی کرده و ۱۸۰ تن نمک برای ذوب برف استفاده کردهاند.
جشنوارهها و میزان بارندگی
برای استقبال از سال نو، چندین جشنواره و شبنشینی خانوادگی در اماکن برجستهی اربیل، از جمله پارک شانهدر و مرکز شهر، برگزار شد که خوشبختانه بدون هیچگونه حادثهی ناگواری به پایان رسید. از سوی دیگر، این بیانیه به میزان چشمگیر بارندگی امسال اشاره کرده که تاکنون به ۲۳۰.۶ میلیمتر رسیده است، در حالی که سال گذشته در همین مدت تنها ۴۳ میلیمتر باران باریده بود. این موضوع نشان میدهد که اقدامات پیشین برای جلوگیری از سیل موفقیتآمیز بودهاند.