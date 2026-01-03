واشنگتن از عملیات گسترده علیه کاراکاس خبر داد

4 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، روز شنبه، ٣ ژانویه‌ی ٢٠٢٦، با انتشار پستی در شبکه‌ی اجتماعی "تروث سوشال" اعلام کرد که آمریکا حمله‌ای گسترده را در ونزوئلا با موفقیت انجام داده است.

به گفته‌ی ترامپ، در نتیجه‌ی این عملیات، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش دستگیر و از کشور خارج شده‌اند.

ترامپ گفته است که این عملیات با همکاری نهادهای اجرای قانون آمریکا صورت گرفته و جزئیات بیشتری متعاقباً منتشر خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد که امروز ساعت ١١:٠٠ صبح (به وقت آمریکا)، یک کنفرانس خبری در اقامتگاه مارالاگو برگزار خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از حملات نظامی و انفجارهایی در سراسر ونزوئلا در همین روز منتشر شده است. با این حال، منابع مستقل تاکنون بازداشت مادورو را تأیید نکرده‌اند.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش کرد که معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا مفقودشدن مادورو را تأیید کرده است.