عراق، پیشتاز واردات برنج تایلندی در سال ۲۰۲۵

افزایش چشمگیر خرید عراق هم‌زمان با کاهش کلی صادرات برنج تایلند

3 ساعت پیش

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت بازرگانی خارجی تایلند، در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، عراق با خرید ٩٥ هزار تُن برنج، جایگاه نخستین واردکننده‌ی برنج از این کشور را به خود اختصاص داده است. آرادا فوآنگتونگ، مدیرکل این وزارتخانه، پیش‌بینی کرده است که مجموع صادرات برنج تایلند برای سال جاری به رقمی بین ٧.٨ تا ٨ میلیون تُن برسد که فراتر از اهداف تعیین‌شده‌ی پیشین است. این افزایش تقاضا به ماه‌های پایانی سال و فراوانی محصول برنج بازمی‌گردد.

در سوی دیگر، فوآنگتونگ به وضعیت بازار جهانی برنج اشاره کرده و اذعان داشته است که این بازار همچنان با فشار شدید عرضه روبه‌روست. این امر به ویژه پس از آن‌که کشور هندوستان مقادیر زیادی از ذخایر خود را انباشته کرده، بر قیمت‌های جهانی تأثیر مستقیم گذاشته است.

با وجود آن‌که عراق در صدر کشورهای واردکننده قرار دارد، آمارها نشان می‌دهد که صادرات کلی برنج تایلند در بازه‌ی زمانی ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ میلادی، با کاهشی ٢١ درصدی، به ٧.٢٩ میلیون تُن رسیده است. هم‌زمان، ارزش صادرات نیز با افت ٣٠ درصدی، مبلغ ٤.١٦٢ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. پس از عراق، آفریقای جنوبی با ٨٢ هزار تُن، ایالات متحده‌ی آمریکا با ٧٣ هزار تُن، و کشور چین با ٦٠ هزار تُن به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم واردکنندگان برنج تایلندی جای گرفته‌اند. کشور سنگال نیز با واردات ٢٩ هزار تُن برنج، در رتبه‌ی پنجم بازارهای صادراتی تایلند دیده می‌شود.