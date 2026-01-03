مذاکرات پارت برای پست ریاستجمهوری عراق
پارت دموکرات کوردستان مذاکره دربارهی پست ریاستجمهوری عراق را آغاز میکند
نشست دفتر سیاسی پارت به ریاست پرزیدنت بارزانی و با حضور نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، بر لزوم اجماع کردها بر یک نامزد واحد برای این پست تأکید کرد.
دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز شنبه، ۳ ژانویهی ۲۰۲۶، در نشستی به ریاست پرزیدنت بارزانی و با حضور نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی، هر دو معاون رئیس، تصمیم گرفت هیئتی از حزب را مأمور گفتگو با احزاب سیاسی دربارهی پست ریاستجمهوری عراق کند.
در این نشست که در زمانی حساس برگزار شد، چندین موضوع مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها مسئلهی نامزد ریاستجمهوری عراق بود. دکتر دانَر عبدالغفار، عضو فراکسیون پارت در پارلمان عراق، به خبرنگار کوردستان۲۴ اعلام کرد که "تاکنون هیچ نامزدی از سوی پارت برای این پست مشخص نشده است. نامزد پارت کسی خواهد بود که اجماع و توافق ملت کرد و مردم کوردستان را با خود داشته باشد."
به گفتهی دکتر دانَر، در یکی دو روز آینده هیئت مذاکرهکنندهی پارت دربارهی پست ریاستجمهوری عراق با دیگر احزاب سیاسی اقلیم کوردستان گفتگو خواهد کرد تا کردها بتوانند یک نامزد مشترک برای این پست داشته باشند.
نشست دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان در پی برگزاری انتخابات دورهی ششم پارلمان عراق در اواخر سال ۲۰۲۵ و انتخاب هیئت رئیسهی جدید پارلمان در روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و هماکنون روند سیاسی عراق در انتظار گامهای قانونی بعدی است. بر اساس مادهی ۷۲ قانون اساسی عراق، پارلمان ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیسجمهور جدید را انتخاب کند. پس از انتخاب، رئیسجمهور نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمان را مأمور تشکیل کابینهی جدید دولت فدرال میکند. در حال حاضر، چارچوب هماهنگی، به عنوان بزرگترین طرف شیعه، گفتگوهای خود را برای تعیین نامزد نخستوزیری تشدید کرده است.
همزمان، پارلمان عراق نامنویسی برای پست ریاستجمهوری را باز کرده است، پستی که طبق عرف سیاسی سهم کردها است. تصمیم پارت دربارهی معرفی نامزد یا توافق با سایر احزاب، تأثیر مستقیمی بر نقشهی سیاسی آیندهی عراق و حفظ حقوق قانونی دولت اقلیم کوردستان خواهد داشت.