مارکو روبیو: نیکولاس مادورو دستگیر و در آمریکا محاکمه‌ خواهد شد

سناتور جمهوری‌خواه مایک لی به نقل از وزیر امور خارجه‌ی آمریکا خبر از بازداشت رئیس‌جمهور ونزوئلا داد

2 ساعت پیش

یک‌ سناتور جمهوری‌خواه‌ به‌ نقل‌ از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی‌ آمریکا، اعلام‌ کرد که‌ ایالات‌ متحده‌ی‌ آمریکا نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را به‌ منظور محاکمه‌ در آمریکا دستگیر کرده‌ است‌.

روز شنبه، ۳ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه‌ ایالت‌ یوتا، در پستی‌ در پلتفرم‌ "ایکس" نوشت‌: "مارکو روبیو به‌ من‌ اطلاع‌ داده‌ است‌ که‌ نیکولاس مادورو توسط‌ نیروهای‌ آمریکایی‌ دستگیر شده‌ تا به‌ اتهامات‌ جنایی‌ در آمریکا محاکمه‌ شود. همچنین‌، فعالیت‌ نظامی‌ شب‌ گذشته‌ی‌ نیروهای‌ ما برای‌ حفاظت‌ و دفاع‌ از نیروهایی‌ بود که‌ دستور دستگیری‌ را اجرا کردند."

لی‌ همچنین‌ نوشت‌: "به‌ نظر می‌رسد این‌ اقدام‌ در چارچوب‌ اختیارات‌ طبیعی‌ رئیس‌جمهور طبق‌ ماده‌ی‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌، برای‌ حفاظت‌ از کارکنان‌ آمریکایی‌ در برابر خطر حمله‌ی‌ مستقیم‌ یا مورد انتظار، قرار می‌گیرد."

این‌ سناتور به‌ نقل‌ از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی‌ آمریکا، اعلام‌ کرده‌ است‌ که‌ "اکنون‌ که‌ مادورو در بازداشت‌ آمریکاست‌، هیچ‌ اقدام‌ دیگری‌ را در ونزوئلا پیش‌بینی‌ نمی‌کند."

صبح‌ همان‌ روز، لی‌ در پیامی‌ قبلی‌ خود نگرانی‌اش‌ را درباره‌ی‌ حمله‌ ابراز کرده‌ و نوشته‌ بود: "مایلم‌ بدانم‌ چه‌ توجیهی‌، در صورت‌ وجود، می‌تواند از نظر قانون‌ اساسی‌ این‌ اقدام‌ را توجیه‌ کند، در حالی‌ که‌ نه‌ جنگی‌ اعلام‌ شده‌ و نه‌ اجازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از نیروی‌ نظامی‌ وجود دارد."