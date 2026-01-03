پرزیدنت بارزانی فرارسیدن جشن قَولتاس را تبریک گفت
پرزیدنت بارزانی، کوردستان را سرزمین همبستگی و همزیستی خواند و آرزوی صلح و آرامش برای تمام اقلیتهای دینی و قومی کرد
پرزیدنت بارزانی، به مناسبت فرارسیدن جشن قَولتاس کاکەایها، پیامی منتشر کرد که در آن این جشن را به کاکەایهای کوردستان، عراق و سراسر جهان تبریک گفت.
در این پیام که روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، پرزیدنت بارزانی ابراز امیدواری کرد که کاکەایها و سایر اقشار دینی و قومی کوردستان، همواره ایام و جشنهای خود را در آسودگی و آرامش برگزار کنند.
در بخش دیگری از پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: «کوردستان، سرزمین همبستگی، برادری و همزیستی است». وی ابراز امیدواری کرد که خواهران و برادران کاکەای و تمامی اقلیتهای دینی و قومی دیگر در کوردستان، همواره مراسمات، اعیاد و لحظات شاد خود را در سایهی آسودگی و آرامش جشن بگیرند و در خیر و خوشی باقی بمانند.