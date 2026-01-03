هشدار هوشیار زیباری درباره حوادث ابتدای سال ۲۰۲۶: جهان در آستانه تحولات خطرناک است

عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کوردستان: رویدادهای امنیتی و سیاسی اخیر را نشانه‌ای از بحران‌های جهانی درهم‌تنیده است

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، با تحلیل وضعیت پیچیده جهان در ابتدای سال ۲۰۲۶، اعلام کرد که حوادث امنیتی و سیاسی در مناطق مختلف جهان، نشانه‌هایی خطرناک برای آینده هستند.

وی در پیامی که روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی (ایکس) منتشر کرد، به این نکته اشاره کرد که ابتدای سال ۲۰۲۶ شروعی سخت و دشوار برای جهان جدید بوده است.

زیباری در پیام خود به سلسله‌ای از بحران‌های جهانی و منطقه‌ای که به هم گره خورده‌اند، اشاره کرد. او چشم‌انداز کلی جهان را این‌گونه ترسیم کرد: از نبرد برای تحمیل هژمونی و تسلط در جنوب یمن و ظهور اعتراضات و تظاهرات در ایران آغاز می‌شود و به رویارویی‌های آمریکا در ونزوئلا می‌رسد، جایی که رئیس‌جمهور آن کشور در یک عملیات نظامی برق‌آسا دستگیر شد.

این عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان هشدار داد که این حوادث، به همراه افزایش تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، پیامی روشن دارند. او در پایان پیام خود تأکید کرد که تمامی این‌ها نشانه‌هایی هستند که آینده رویدادهای بزرگ‌تر و خطرناک‌تری را در خود نهفته دارد. این اظهارات زیباری در حالی بیان می‌شود که وضعیت ژئوپلیتیکی جهان در برابر تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دارد، به ویژه پس از آخرین تحرکات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین و تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه.