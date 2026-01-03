پیام تبریک نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به مناسبت جشن قَولتاس کاکەایها
مسرور بارزانی، کاکەایها را بخش مهمی از ملت کوردستان خواند و بر همزیستی مسالمتآمیز تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به مناسبت فرارسیدن جشن یارانی قَولتاس، پیام تبریکی به خواهران و برادران کاکەای (یارسان) در کوردستان و جهان ارسال کرد.
در این پیام که روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شد، بارزانی ابراز امیدواری کرد که این ایام در شادی و آسودگی سپری شود.
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان در پیام خود تأکید کرد: «کاکەایها بخش مهمی از ملت کوردستان به شمار میآیند و دارای مبارزات، مجاهدتها و تاریخی پر از افتخار در جنبش رهاییبخش ملت کوردستان هستند». وی آرزو کرد که کاکەایها در کنار سایر اقشار و اقوام کوردستان، همواره در صلح و صفا و همزیستی به سر ببرند.