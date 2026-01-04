تشدید درگیری‌ها در جنوب یمن و اعلام وضعیت اضطراری و رقابت‌های منطقه‌ای

2 ساعت پیش

یک مقام بلندپایه‌ی جنبش انصارالله "حوثی‌ها" اعلام کرد که نیروهایشان در صنعا با هوشیاری تحولات میدانی را زیر نظر دارند و خود را برای رویارویی سرنوشت‌سازی آماده کرده‌اند. عادل راجح، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب عدالت و سازندگی و عضو هیئت مدیره‌ی ائتلاف ضد ائتلاف‌ها، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری شفق نیوز اظهار داشت: "آنچه در جنوب یمن رخ می‌دهد، بازتاب مستقیم نزاع میان دستورکارهای منطقه‌ای 'با اشاره به عربستان سعودی و امارات' است که بر سر تقسیم نفوذ و منافع رقابت می‌کنند."

راجح همچنین اشاره کرد که آمریکا و اسرائیل هدف اصلی‌شان ضربه زدن به صنعا و سرنگونی دولت انصارالله است، اما تأکید کرد که "رهبری صنعا در آماده‌باش کامل برای انجام نبردی سرنوشت‌ساز علیه این دستورکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است." از سوی دیگر، منابع محلی تأیید کردند که استان حضرموت در شرق کشور، شاهد تشدید خطرناکی در وضعیت امنیتی بوده است. این امر پس از آن رخ داد که در ساعات اولیه‌ی روز سه‌شنبه، ۳۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۵، هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، چندین تأسیسات را در نزدیکی بندر "مکلا" بمباران کردند. این حملات نگرانی‌های زیادی را در میان فعالان جنوب یمن ایجاد کرده است، زیرا تأثیر منفی مستقیمی بر بخش اقتصادی و معیشت ساکنان منطقه خواهد داشت.

در سطح سیاسی، رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری، وضعیت اضطراری را به مدت ۹۰ روز در سراسر کشور اعلام کرده و تردد هوایی، زمینی و دریایی را در چند گذرگاه اصلی محدود کرده است. این تصمیمات هم‌زمان با موجی از تظاهرات و تجمع‌ها در شهرهای عدن و مکلا است که در آن معترضان خواستار اعلام "دولت مستقل جنوب" هستند. این امر نشانه‌ی عمیق‌تر شدن شکاف‌های سیاسی و بن‌بست فرآیند صلح در یمن است.

در پایان ماه گذشته، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، ناحیه‌ی "غیل بن یامین" در حضرموت به میدان درگیری میان نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب و شبه‌نظامیان قبایل تبدیل شد و سپس توسط هواپیماهای ائتلاف هدف قرار گرفت. کارشناسان بر این باورند که این ناآرامی‌ها نشانه‌ی فاز جدید و خطرناکی از درگیری‌ها در یمن است که ممکن است کل منطقه را در بر گیرد.