مسمومیت غذایی ۸۰ نفر در جنوب بغداد

توزیع غذای مشکوک توسط فردی ناشناس در شهرک یوسفیه‌ی بغداد

1 ساعت پیش

یک منبع پزشکی روز شنبه، ۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، اعلام کرد که ۸۰ نفر در شهرک یوسفیه‌ی واقع در جنوب بغداد، به دلیل مصرف یک وعده‌ی غذایی توزیع شده توسط فردی ناشناس، دچار مسمومیت شده‌اند.

این منبع در گفت‌وگویی مطبوعاتی اشاره کرد: "بیمارستان عمومی عامریه در فلوجه، ۸۰ مورد مسمومیت را پذیرش کرده است. وضعیت سلامت تمامی مبتلایان پس از دریافت غذا از یک فرد ناشناس در منطقه‌ی 'صدرالیوسفیه' رو به وخامت گذاشته است."

در مورد وضعیت سلامت مبتلایان، منبع پزشکی تأکید کرد که "در حال حاضر تمامی بیماران تحت مراقبت‌های دقیق پزشکی قرار دارند و درمان‌های لازم برایشان انجام می‌شود."

همچنین تا کنون هویت فرد توزیع‌کننده‌ی غذا و دلیل اصلی مسمومیت به طور رسمی اعلام نشده است و مقامات ذی‌ربط تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند.