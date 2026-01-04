منطقهی المزه در دمشق مورد حملهی موشکی قرار گرفت
سه موشک به پایتخت سوریه اصابت کرد
عصر روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، سه فروند موشک به محلهی المزه در دمشق، پایتخت سوریه، اصابت کرد. این حمله منجر به آسیبدیدگی گنبد مسجد محمدی و ساختمان ارتباطات شد و موشک سوم نیز در نزدیکی فرودگاه المزه سقوط کرد. مدیریت رسانهی دمشق با انتشار بیانیهای این خبر را اعلام کرد.
بر اساس گزارش مدیریت رسانهی دمشق، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند تا ضمن بررسی میزان خسارتها، منبع پرتاب موشکها را شناسایی کنند. شاهدان عینی در محلهی مزه، واقع در غرب پایتخت سوریه، به خبرگزاریها گفتند که انفجار موشکها باعث شکستن شیشهی پنجرههای ساختمان ارتباطات و آسیب به گنبد مسجد محمدی شده است. با این حال، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.
به گفتهی شاهدان، موشکها از باغهای منطقهی داریا پرتاب شدهاند، اما این ادعا تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشده است. این سومین باری است که دمشق پس از سقوط رژیم اسد در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، هدف حملات موشکی قرار میگیرد.