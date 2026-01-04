وزارت دفاع بریتانیا از عملیات موفقیت‌آمیز علیه تأسیسات داعش با استفاده از بمب‌های هوشمند خبر داد

52 دقیقه پیش

وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، اعلام کرد که نیروهای این کشور با همکاری فرانسه، حمله‌ی مشترکی را علیه یکی از پایگاه‌های گروه تروریستی داعش در سوریه انجام داده‌اند.

در این عملیات، هواپیماهای جنگنده‌ی بریتانیایی و فرانسوی از بمب‌های هدایت‌شونده‌ی "Paveway IV" برای هدف قرار دادن تونل‌هایی استفاده کردند که به تأسیسات زیرزمینی داعش منتهی می‌شد. این حمله با هدف جلوگیری از سازمان‌دهی مجدد داعش و ظهور دوباره‌ی ایدئولوژی‌های خطرناک این گروه صورت گرفته است.

وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ی خود افزود که این عملیات در ساعات پایانی شب شنبه انجام شده است. ارزیابی‌های اطلاعاتی دقیق، یک مرکز زیرزمینی در میان کوه‌های شمال شهر باستانی تدمر را شناسایی کرد که گمان می‌رود داعش از آن برای انبار کردن سلاح و مواد منفجره استفاده می‌کرده است. اگرچه ارزیابی نتایج عملیات هنوز ادامه دارد، اما نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که اهداف با موفقیت مورد اصابت قرار گرفته‌اند و تمامی هواپیماها بدون خسارت به پایگاه‌های خود بازگشته‌اند. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، این اقدام را نشانه‌ی رهبری و عزم بریتانیا در کنار متحدانش برای جلوگیری از ظهور مجدد داعش در خاورمیانه دانست.

سوریه در اواخر سال گذشته و به‌ویژه در پی سفر احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، به واشنگتن، رسماً به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش پیوست. برآوردهای ایالات متحده نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۵، بین ۲۵۰۰ تا ۷۰۰۰ جنگجوی داعش در سوریه و عراق فعال بوده‌اند و حملات تروریستی متعددی را انجام داده‌اند. همچنین، هزاران عضو دیگر داعش در زندان‌ها و اردوگاه‌های شمال شرقی سوریه نگهداری می‌شوند.

پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، حملات داعش رو به افزایش گذاشته است. در سال ۲۰۲۳، تعداد حملات داعش ۱۲۱ مورد بود که در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۹۴ حمله افزایش یافت. این حملات از طریق روش‌های مختلفی از جمله عملیات انتحاری، بمب‌های دست‌ساز و کمین‌ها انجام شده‌اند. مهم‌ترین حمله‌ی داعش در ماه ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد، هنگامی که این گروه یک کلیسای ارتدوکس را در دمشق هدف قرار داد که به کشته شدن ۲۵ نفر و زخمی شدن ۶۳ نفر دیگر منجر شد.