پس از دستگیری نیکولاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی، دادگاه عالی ونزوئلا معاون رئیس‌جمهور را به این سمت منصوب کرد

24 دقیقه پیش

شعبه‌ی قانون اساسی دادگاه عالی ونزوئلا روز شنبه، ۳ ژانویه ۲۰۲۶، طی حکمی، دلسی رودریگز، معاون نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، را به‌عنوان سرپرست موقت ریاست‌جمهوری این کشور منصوب کرد. این تصمیم در پی دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی در عملیاتی که بامداد همان روز انجام شد، اتخاذ گردید.

در متن حکم دادگاه عالی ونزوئلا آمده است که دلسی رودریگز "پست رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا را به‌منظور انجام امور دولتی و دفاع از ملت" بر عهده می‌گیرد. دادگاه همچنین اشاره کرد که در حال بررسی راهکارهای لازم برای "تعیین چهارچوب قانونیِ قابل اجرا است تا تداوم اداره‌ی کشور، حکومت و حفاظت از حاکمیت ونزوئلا پس از غیبت اجباری و دستگیری رئیس‌جمهور تضمین شود."

دلسی رودریگز، ۵۶ ساله و اهل کاراکاس، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق است. او بیش از ۲۰ سال است که به‌عنوان یکی از رهبران مؤثر جنبش "چاويسمو" و از متحدان نزدیک نیکولاس مادورو شناخته می‌شود. رودریگز در سال ۲۰۱۷ ریاست "مجمع ملی مؤسسان" را بر عهده داشت و از سال ۲۰۱۸ به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا منصوب شد. وی تا پیش از دستگیری مادورو، مسئولیت وزارت نفت و عالی‌ترین مقام اقتصادی کشور را نیز بر عهده داشت و اکنون با حکم دادگاه عالی، وظیفه‌ی ریاست‌جمهوری ونزوئلا را به‌صورت موقت عهده‌دار شده است.