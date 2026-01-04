شگفتی گردشگران خارجی از زیباییهای کوردستان
گروهی از گردشگران اهل جمهوری چک برای تعطیلات سال نو میلادی به اقلیم کوردستان سفر کردهاند
گروهی از گردشگران اهل جمهوری چک برای گذراندن تعطیلات سال نو میلادی، به اقلیم کوردستان آمدهاند. آنها در یکی از چایخانههای اربیل، برنامهی سفر خود را تنظیم میکنند؛ برخی از آنها پیشتر نیز به این منطقه سفر کردهاند و اکنون از پیشرفتهای سریع در حوزهی گردشگری اقلیم شگفتزدهاند.
پاول چرنی، یکی از اعضای این گروه، به کوردستان ۲۴ گفت: "ما اهل جمهوری چک هستیم و دوستانی هستیم که بسیار به سفر علاقه داریم. خودم برای دومین بار است که به کوردستان میآیم؛ بار اول در ماه مه ۲۰۱۹ به همراه یکی از دوستانم آمدم. دولت اقلیم کوردستان، رویههای صدور ویزا را بسیار منظم و آسان کرده است. اکنون نیز با هدف دیدن زیباییهای کوردستان و آشنایی نزدیک با فرهنگ غنی و زیبای آن، به اینجا آمدهایم."
چرنی افزود: "ما چیزهای زیادی دربارهی شجاعت و مقاومت مردم کورد شنیدهایم. در سفر پیشین خود، طی پنج روز از هولیر، سوران، آمدی و بسیاری از مکانهای دیگر بازدید کردم. امسال نیز به هولیر آمدیم... اکنون میبینم که چیزهای زیادی تغییر کرده است، جادهها و زیرساختهای کوردستان بسیار بهتر شدهاند، بهگونهای که میتوانم بگویم از جادههای کشور خودم نیز بهتر هستند."
ایستگاه دیگری از سفر این گروه، بازدید از مناظر رنگارنگ خَرِند رواندز بود. آنها لحظات سفر خود را ثبت میکنند و کسانی که برای اولین بار به اقلیم کوردستان آمدهاند، پیشنهاداتی برای دوستان و دیگر گردشگران خارجی دارند.
سوزانا تاینرووا، یکی دیگر از اعضای گروه، میگوید: "وقتی سبک زندگی و فرهنگ کوردستان را با چشمان خودم دیدم، شگفتزده شدم. در کشور خودمان اطلاعات زیادی دربارهی کوردستان و سبک زندگی اینجا وجود ندارد. میتوانم بگویم آنچه اینجا تجربه کردم و با چشمان خودم دیدم، بسیار فراتر از آن چیزی بود که انتظار داشتم. به هموطنانم پیشنهاد میکنم به کوردستان سفر کنند، زیرا کشوری زیبا و مردمی بسیار مهربان و مهماننواز دارد."
آمارهای ادارهی کل گردشگری سوران نشان میدهد که سال گذشته نزدیک به ۱.۵ میلیون گردشگر از این منطقه بازدید کردهاند که ۱۵ درصد آنها گردشگران خارجی بودهاند. بارش برف امسال نیز نقش مؤثری در جذب گردشگران داشته و سرمایهگذاری در این بخش ادامه دارد.
بخش گردشگری در منطقه با سرعت در حال شکوفایی است و چشم گردشگران خارجی را به خود جلب کرده است. دولت اقلیم کوردستان نیز بیکار ننشسته و در کابینهی نهم خود، طرح جامع گردشگری را اعلام کرده است. با اتمام این طرح، انتظار میرود اقلیم کوردستان به منطقهای گردشگری بینظیر در خاورمیانه تبدیل شود.