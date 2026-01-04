مظلوم عبدی وارد دمشق شد
فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) در رأس هیئتی برای بحث دربارهی مکانیزم یکپارچگی نظامی با مقامات سوری دیدار میکند
فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) وارد دمشق شد و توافقنامهی ۱۰ مارس را با مقامات سوریه بررسی میکند. فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) در پستی در شبکهی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که روز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، هیئتی از رهبری هسد به دمشق رسیده و با مقامات دولت سوریه در حال دیدار است.
بر اساس پست شامی، مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای هسد، ریاست این هیئت را بر عهده دارد و در این نشست، مکانیزم یکپارچگی نظامی نیروهای هسد با ارتش جدید سوریه مورد بررسی قرار میگیرد.
اعضای این هیئت عبارتاند از: مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک؛ سوزدار حاجی، عضو فرماندهی کل هسد؛ و سیپان حمو، عضو فرماندهی کل هسد. این نشست با حضور ژنرال کوین جی. لمبرت، فرماندهی نیروهای «عزم آهنین» (Operation Inherent Resolve) برگزار میشود که این امر اهمیت بینالمللی مذاکرات را نشان میدهد. قرار بود این سفر در ۲۹ دسامبر گذشته انجام شود، اما نیروهای سوریه دموکراتیک در اطلاعیهای به دلایل فنی، به تعویق افتادن آن را اعلام کرده بودند و تأکید داشتند که در آیندهای نزدیک آن را انجام خواهند داد.
جزئیات توافقنامهی ۱۰ مارس
توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵، میان مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، و احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، یک توافق تاریخی بود که هدف آن پایان دادن به تقسیمات و یکپارچه سازی مناطق تحت کنترل ادارهی خودگردان در چارچوب دولت سوریه بود. این توافقنامه که با میانجیگری آمریکا امضا شد، شامل چندین نکتهی اصلی بود و قرار بود کارهای اجرایی آن تا پایان سال ۲۰۲۵ به اتمام برسد:
نکات اصلی توافقنامه عبارت بودند از:
۱. یکپارچگی نظامی و مدنی: ادغام تمامی نهادهای مدنی و نظامی شمال شرقی سوریه (روژاوای کوردستان) با ادارهی دولت سوریه. این شامل گذرگاههای مرزی، فرودگاهها، و میادین نفتی و گازی نیز میشد.
۲. حقوق کوردها: به رسمیت شناختن جامعهی کورد به عنوان یک جزء اصیل در دولت سوریه و تضمین حق شهروندی و تمامی حقوق اساسی آنها.
۳. آتشبس فراگیر: برقراری آتشبس در سراسر خاک سوریه.
۴. مشارکت سیاسی: تضمین حق تمامی سوریها در نمایندگی و مشارکت در روند سیاسی و تمامی نهادهای دولتی، بدون توجه به پیشینهی دینی و ملی آنها.
۵. تضمین بازگشت: تضمین بازگشت تمامی آوارگان و جابهجا شدگان سوری به موطن خود و حفاظت از امنیت آنها توسط دولت سوریه.
۶. مقابله با تهدیدات: حمایت دولت سوریه در رویارویی با بقایای رژیم اسد و تمامی تهدیداتی که امنیت و یکپارچگی خاک سوریه را به خطر میاندازند.