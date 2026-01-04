تغییر در رهبری فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق

شاخوان عبدالله، رئیس جدید فراکسیون پارت در مجلس نمایندگان عراق شد

4 ساعت پیش

یک منبع آگاه از دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز یکشنبه، ۴ ژانویه‌ی ۲۰۲۶، در گفت‌وگویی اختصاصی با هوشمند صادق، خبرنگار کوردستان۲۴، از تغییرات صورت‌گرفته در ریاست فراکسیون این حزب در مجلس نمایندگان عراق خبر داد.

بر اساس اظهارات این منبع، شاخوان عبدالله به‌عنوان رئیس جدید فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، جایگزین فرهاد اتروشی، رئیس پیشین این فراکسیون، گردیده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این تصمیم در راستای تغییرات داخلی پارت و سازمان‌دهی مجدد فعالیت‌های فراکسیون این حزب در بغداد اتخاذ شده است.

شایان ذکر است، سه‌شنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، پارت دموکرات کوردستان نامزدی شاخوان عبدالله را برای احراز پست معاونت دوم رئیس پارلمان عراق پس گرفت و در پی آن، فرهاد اتروشی، رئیس وقت فراکسیون خود را برای این سمت معرفی کرد.

بنا بر اطلاعات دریافتی از دیلان بارزان، خبرنگار کوردستان۲۴، این تصمیم پارت دموکرات کوردستان پس از سلسله‌ای از دیدارها و نشست‌ها با رهبران و مسئولان گروه‌های سیاسی در داخل پارلمان عراق صورت گرفته است.