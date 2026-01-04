پزشکان بدون مرز در صورت عدم لغو ممنوعیت‌های اسرائیل، عملیات‌های خود را تا ماه مارس آینده متوقف خواهد کرد

4 ساعت پیش

ایزابل دوفورنی، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز (MSF)، هشدار داد که اگر اسرائیل تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت فعالیت‌های این سازمان را لغو نکند، پزشکان بدون مرز مجبور خواهد شد تا ماه مارس آینده به تمامی عملیات‌های بشردوستانه‌ی خود در نوار غزه پایان دهد.

رئیس سازمان پزشکان بدون مرز معتقد است که هدف این فشارها از سوی اسرائیل، جلوگیری از "شاهد بودن سازمان‌های غیردولتی بر خشونت‌هایی است که ارتش اسرائیل مرتکب می‌شود". وی همچنین اشاره کرد که اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران بین‌المللی به غزه جلوگیری کرده و خبرنگاران محلی را هدف قرار می‌دهد.

پنجشنبه‌ی گذشته، اسرائیل اجرای تصمیم ممنوعیت فعالیت ۳۷ سازمان بین‌المللی بشردوستانه، از جمله پزشکان بدون مرز، را تأیید کرد. توجیه اسرائیل برای این اقدام آن است که این سازمان‌ها لیست اسامی کارکنان فلسطینی خود را بر اساس قوانین جدید، که مهلت ثبت آن‌ها در ژانویه‌ی ۲۰۲۵ به پایان رسیده است، ارائه نکرده‌اند.

دوفورنی در گفت‌وگو با رادیو "فرانس اینتر"، این تصمیم اسرائیل را "تجاوزی آشکار" توصیف کرد. او اشاره کرد که این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که سازمان پزشکان بدون مرز دارای ۸۰۰ کارمند فلسطینی و ۴۰ کارمند بین‌المللی است و در ۸ بیمارستان مختلف فعالیت می‌کند.

پزشکان بدون مرز نقش حیاتی بشردوستانه‌ای در نوار غزه ایفا می‌کند؛ در سال ۲۰۲۵، این سازمان به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مجروحان و افراد دچار سوختگی خدمات درمانی ارائه داده است. همچنین این سازمان دومین تأمین‌کننده‌ی بزرگ آب آشامیدنی پاک در غزه بوده و از نظر کمک‌رسانی به فرآیند زایمان، رتبه‌ی دوم را در سطح نوار غزه دارد. از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان بشردوستانه در حملات هوایی اسرائیل کشته شده‌اند که ۱۵ نفر از آن‌ها اعضای سازمان پزشکان بدون مرز بوده‌اند.