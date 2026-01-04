پاتریارک مار اوای سوم: از پرزیدنت بارزانی سپاسگزاریم

ساخت بنای یادبود شهدای آشوری، ادای احترام دولت اقلیم کوردستان به قربانیان نسل‌کشی ۱۹۳۳ است

2 ساعت پیش

مار اوا سوم، پاتریارک کلیسای شرق آشوری در جهان، اعلام کرد که ساخت بنای یادبود شهدای آشوری در سمیل، نشان‌دهنده‌ی ادای احترام دولت اقلیم کوردستان به قربانیان نسل‌کشی سال ۱۹۳۳ میلادی است و از پرزیدنت بارزانی بابت حمایت ایشان از این پروژه سپاسگزاری کرد.

پاتریارک مار اوا سوم، در مراسم کلنگ‌زنی بنای یادبود شهدای آشوری در شهرستان سمیل اظهار داشت: «این پروژه به عنوان یک ادای احترام شایسته از سوی دولت اقلیم کوردستان به روح شهدای نسل‌کشی سال ۱۹۳۳ میلادی که علیه آشوری‌ها انجام شد، صورت می‌گیرد.»

پاتریارک مار اوا از موضع دولت اقلیم کوردستان برای اجرای این پروژه و پاسخگویی به درخواست‌های آنان تقدیر کرد؛ به ویژه، تشکر و قدردانی ویژه‌ی خود را خطاب به پرزیدنت بارزانی برای حمایت از پروژه ابراز داشت و تأکید کرد که کار این پروژه در آینده‌ای نزدیک به پایان خواهد رسید.

در بخش دیگری از سخنان خود، پاتریارک کلیسای شرق آشوری به ابعاد فاجعه‌بار هدف قرار گرفتن آشوری‌ها در سال ۱۹۳۳ میلادی اشاره کرد و گفت: «در آن نسل‌کشی، ۳ تا ۵ هزار آشوری کشتار جمعی شدند که شامل زنان، سالمندان، کودکان و روحانیون نیز می‌شدند. تا به امروز نیز بقایای پیکرهای آنان در این مکان باقی مانده است.»

وی همچنین تأکید کرد که این رویدادی بسیار بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ آشوری‌ها بوده و افزود: «زخم این نسل‌کشی تا به امروز التیام نیافته و التیام نخواهد یافت، تا زمانی که دولت عراق به طور رسمی این نسل‌کشی را به رسمیت نشناسد و تمام مسئولیت‌های قانونی و تاریخی این جنایت را بر عهده نگیرد.»