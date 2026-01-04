آلان محمد سعید: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت برای مراکز تحصیلی تامین شد

37 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که برای تامین گرمایش مراکز تحصیلی در فصل زمستان، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر نفت اختصاص داده‌اند و توزیع آن در برخی مناطق آغاز شده است.

آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این مقدار سوخت به دستور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تامین شده است و هدف از آن فراهم ساختن فضایی مناسب برای دانش‌آموزان در فصل زمستان است، به طوریکه بدون مشکل به تحصیل خود ادامه دهند.

وی افزود که روند توزیع سوخت در مراکز تحصیلی آغاز شده است و تنها در استان دهوک حدود دو هزار لیتر نفت در این مراکز توزیع شده ‌است و توزیع در مناطق دیگر هم ادامه خواهد داشت، تا زمانیکه سوخت برای همه مراکز تحصیلی تامین شود.

هر سال با آمدن فصل زمستان، تامین سوخت برای مراکز تحصیلی در ردیف اولویت‌های دولت اقلیم کوردستان قرار می‌گیرد، تا در این فصل فضای مناسبی برای دانش‌آموزان و معلمان در راستای ادامه موفقیت‌آمیز تحصیل، تامین شود.

ب.ن