چارچوب هماهنگی شیعه خواستار تسریع در امور برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق شد
اربیل (کوردستان۲۴) – چارچوب هماهنگی شیعه، خواستار تسریع در انتخاب یک نامزد برای احراز سمت نخستوزیری و زمینهسازی مجلس برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق شد.
چارچوب هماهنگی شیعه، امروز دوشنبه ۵ ژانویه، نشست شماره ۲۵۷ خود را در دفتر حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، برگزار کرد.
در این نشست، آخرین تحولات داخلی عراق و منطقه بررسی شد و حاضران در نشست تاکید کردند که باید طبق مقررات قانونی و با در نظر گرفتن منافع میهنی، یک نامزد برای احراز سمت نخستوزیری مشخص شود و به انتظار کشیدن برای تشکیل کابینه جدید دولت، پایان داده شود.
چارچوب هماهنگی همچنین انتخاب هیئترئیسه مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت و تاکید کرد که ضروری است در توزیع فراکسیونهای مجلس، تسریع شود تا مجلس بتواند وظیفه قانونگذاری و نظارتی خود را در هماهنگی با قوه مجریه به انجام رساند.
ب.ن