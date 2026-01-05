چارچوب هماهنگی شیعه خواستار تسریع در امور برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق شد

8 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – چارچوب هماهنگی شیعه، خواستار تسریع در انتخاب یک نامزد برای احراز سمت نخست‌وزیری و زمینه‌سازی‌ مجلس برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق شد.

چارچوب هماهنگی شیعه، امروز دوشنبه ۵ ژانویه، نشست شماره ۲۵۷ خود را در دفتر حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، برگزار کرد.

در این نشست، آخرین تحولات داخلی عراق و منطقه بررسی شد و حاضران در نشست تاکید کردند که باید طبق مقررات قانونی و با در نظر گرفتن منافع میهنی، یک نامزد برای احراز سمت نخست‌وزیری مشخص شود و به انتظار کشیدن برای تشکیل کابینه جدید دولت، پایان داده شود.

چارچوب هماهنگی همچنین انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت و تاکید کرد که ضروری است در توزیع فراکسیون‌های مجلس، تسریع شود تا مجلس بتواند وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی خود را در هماهنگی با قوه مجریه به انجام رساند.

