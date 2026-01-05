مذاکرات اسرائیل و سوریه با شرکت اسعد الشیبانی

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – خبرگزاری دولتی سانا، گزارش داد که یک هیئت سوری شامل اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، امروز دوشنبه ۵ ژانویه در دور جدیدی از مذاکرات با اسرائیل، شرکت کرد که اولین دور مذاکرات در چند ماه گذشته است.

سانا به نقل از یک منبع دولتی اعلام کرد که این مذاکرات با هماهنگی و میانجیگری واشنگتن انجام شده و افزود که بحث‌ها بر دستیابی به «توافقنامه امنیتی متوازن» بین دو کشور متمرکز بوده است.

دو منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفتند که مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده در پاریس برگزار می‌شود.

سانا اعلام کرد که مذاکرات بر فعال‌سازی مجدد توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ و تضمین «عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی» به مواضع خود قبل از سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، در دسامبر ۲۰۲۴ متمرکز بوده است.

پس از برکناری اسد، اسرائیل نیروهایی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل اعزام کرد که برای دهه‌ها نیروهای اسرائیلی و سوری را در ارتفاعات جولان از هم جدا کرده است.

اسرائیل از آن زمان تاکنون بارها به عمق خاک سوریه نفوذ کرده و بمباران‌هایی انجام داده است و گفته است که خواهان ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب این کشور است.

ایالات متحده، سوریه و اسرائیل را تحت فشار قرار داده است که برای پایان دادن به خصومت‌های بین دو کشور که از سال ۱۹۴۸ از نظر فنی در جنگ هستند، به توافق برسند.

این منبع دولتی به سانا گفت:«ازسرگیری این مذاکرات، تاییدی بر تعهد محکم سوریه به احیای حقوق ملی غیرقابل مذاکره خود است.» وی افزود که حسین السلامه، رئیس اطلاعات، نیز عضوی از این هیئت بوده است.

سوریه و اسرائیل پس از سرنگونی اسد توسط ائتلافی به رهبری اسلام‌گرایان، مذاکرات مستقیمی را آغاز کردند.

مقامات چندین بار، که آخرین آن در ماه سپتامبر بود، با یکدیگر دیدار کرده‌اند، اما اصرار اسرائیل بر ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه، مانع بزرگی بوده است.

ماه گذشته، احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، گفت که این درخواست کشورش را به خطر می‌اندازد و از اسرائیل خواست که به توافق ۱۹۷۴ احترام بگذارد.

ای‌اف‌پی/ب.ن