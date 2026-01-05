فردا تردد گردشگری از گذرگاه مرزی کیله از سر گرفته میشود
اربیل (کوردستان۲۴) – مدیر حوزه اداری مستقل راپرین، میگوید که فردا سهشنبه، تردد گردشگری از گذرگاه مرزی کیله بین اقلیم کوردستان و ایران از سر گرفته میشود.
هیوا قرنی، مدیر حوزه اداری مستقل راپرین، به کوردستان۲۴ گفت که فردا سهشنبه ۶ ژانویه، پس از توقف ۱۱ روزه تردد از گذرگاه مرزی کیله بین اقلیم کوردستان و ایران، تردد گردشگری از سر گرفته میشود.
وی افزود به دلیل اینکه بارش شدید برف در هر دو طرف موانع بسیاری ایجاد کرده است، تردد بازرگانی هنوز مقدور نیست، اما تلاش میکنند که پسفردا، چهارشنبه ۷ ژانویه تردد بازرگانی هم از سر گرفته شود.
در چند روز گذشته بارش شدید برف، مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفت و در برخی مناطق موجب راهبندان و یخزدگی مسیرها شد.
ب.ن