وزارت کشور سوریه خبر حمله مسلحانه به احمد الشرع را تکذیب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی وزارت کشور سوریه، خبر حمله مسلحانه به رئیسجمهور آن کشور را تکذیب کرد و از رسانهها خواست که در انتشار اخبار با احساس مسئولیت و آگاهانه عمل کنند.
نورالدین بابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، امروز دوشنبه ۵ ژانویه، اعلام کرد: در برخی شبکههای اجتماعی، یک خبر کذب درباره حمله مسلحانه به احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه منتشر شده است.
وی افزود که جهات منتشر کننده خبر به انتشار بیانیه جعلی منتسب به نهادهای رسمی دولت سوریه، متوسل شدهاند تا آن را برای مردم باورپذیر کنند.
او به شدت این خبر را تکذیب کرد و از شهروندان و همه رسانهها خواست که در انتشار اخبار با احساس مسئولیت و آگاهانه عمل کنند.
سخنگوی وزارت کشور سوریه، تاکید کرد که نباید اخبار را از منابع نامشخص بپذیرند و فقط بیانیههای رسمی دولت را مرجع قرار دهند.
این در حالی است که سوریه هنوز با مسائل داخلی حل نشده دست و پنجه نرم میکند و از طرفی دیگر در خصوص مسائل مرزی با اسرائیل در تنش است.
ب.ن