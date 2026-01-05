پرزیدنت بارزانی از یک هیئت (حرکة صادقون) استقبال کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در دیدار پرزیدنت بارزانی با یک هیئت (حرکة صادقون)، اقدامات انجام شده پس از انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق و هماهنگی بین نیروهای سیاسی این کشور، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، روز دوشنبه ۵ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از یک هیئت حزب (حرکة صادقون) به ریاست د. نعیم عبد یاسر، نماینده دبیرکل حزب، استقبال کرد.

در بیانیه آمده است که در این دیدار اوضاع سیاسی عراق و اقدامات انجام شده پس از انتخابات و هماهنگی بین نیروهای سیاسی، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته‌اند.

ب.ن