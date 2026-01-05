3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز دوشنبه ۵ ژانویه، تنها چند روز پس از تهدید مشابهی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد، ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را از سر بگیرد.

نتانیاهو به قانونگذاران گفت:"ما اجازه نخواهیم داد که ایران صنعت موشک‌های بالستیک خود را از سر بگیرد و مطمئنا اجازه نخواهیم داد که برنامه هسته‌ای خود را که ما به طور قابل توجهی به آن آسیب زده‌ایم، از سر بگیرد."

او گفت:"اگر به ما حمله شود، عواقب آن برای ایران بسیار شدید خواهد بود."

تهدید نتانیاهو چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ پس از دیدار هفته گذشته دو رهبر در واشنگتن، تهدید کرد که برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ایران را "ریشه‌کن" خواهد کرد.

مقامات و رسانه‌های اسرائیلی در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند که ایران پس از آسیب دیدن در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه ژوئن، در حال بازسازی زرادخانه موشک‌های بالستیک خود است.

ترامپ گفت که ایران "ممکن است رفتار بدی داشته باشد" و به دنبال سایت‌های هسته‌ای جدید برای جایگزینی سایت‌هایی است که در همان درگیری هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته‌اند، و همچنین برنامه موشکی خود را از سر می‌گیرد.

او اظهار داشت:«امیدوارم آنها دوباره سعی در افزایش [قدرت] نداشته باشند، زیرا اگر چنین کنند، ما چاره‌ای جز ریشه‌کن کردن سریع این افزایش قدرت را نخواهیم داشت.» رئیس‌جمهور آمریکا، افزود که واکنش ایالات متحده «ممکن است از دفعه قبل شدیدتر باشد.»

همچنین تاکید کرد که معتقد است ایران هنوز به توافق با واشنگتن در مورد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود علاقه‌مند است.

تهران انکار می‌کند که به دنبال سلاح هسته‌ای باشد.

ای‌اف‌پی/ب.ن