2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۵ ژانویه، گفت که به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، گفته است که ونزوئلا نباید دچار هرج و مرج شود. این، چند روز پس از آن می‌آید که ایالات متحده، نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا را در یک عملیات ویژه دستگیر کرد.

اردوغان گفت که با ترامپ در مورد عملیات ایالات متحده که منجر به دستگیری مادورو در کاراکاس و انتقال او به آمریکا شد، تماس تلفنی داشته است.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که به ترامپ گفته است:"هرگونه حمله به حاکمیت مردم و هرگونه نقض قوانین بین‌المللی، پیچیدگی‌های جدی در نظم بین‌المللی ایجاد خواهد کرد."

وی پس از جلسه کابینه دولت، در مصاحبه با تلویزیون ترکیه افزود:"ونزوئلا نباید دچار هرج و مرج یا بی‌ثباتی شود."

پس از ماه‌ها تهدید و اعمال فشار، نیروهای آمریکایی روز شنبه ۳ ژانویه، به پایتخت ونزوئلا حمله کردند و مادورو را سرنگون کردند و به ۱۲ سال حکومت او پایان دادند.

مادورو امروز دوشنبه در دادگاهی در نیویورک به اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر محاکمه شد.

اردوغان هشدار داد:"وقتی زور بر قانون غلبه کند، بی‌ثباتی، بحران و درگیری به وجود می‌آید."

او افزود:«ما تلاش می‌کنیم تا در راستای منافع ترکیه و مردم ونزوئلا، دوست ما، عمل کنیم. آقای مادورو و مردم ونزوئلا بارها دوستی خود را نسبت به ملت ما نشان داده‌اند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن